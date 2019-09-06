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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Самыми массовыми проверками бизнеса в 2018 году стали визиты инспекторов МЧС. Волна проверок прошла после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Усиление контроля после громких происшествий говорит о расширении практик ручного управления
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году. Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.

Не по плану

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планомерно сокращаются в последние годы. Но доля плановых проверок снижается, а внеплановых растет.

  • Общее число проверок сократилось на 9% в 2018 году.
  • Плановые проверки перетекают во внеплановые — доля первых снизилась до 26%, а внеплановых выросла до 74%.

При плановых проверках нарушения выявляются значительно чаще, чем при внеплановых. Большинство внеплановых проверок направлено на то, чтобы проконтролировать, исправлены ли выявленные ранее нарушения.

На одно предприятие в год приходится в среднем 1,3 проверки. Показатель остается стабильным последние три года. Альтернативную цифру приводит Российский союз промышленников и предпринимателей — до 2,14 проверки, по результатам опросов бизнеса.

Статистика искажена, потому что появились новые виды проверок, которые не контролирует прокуратура, — административные расследования, контрольные закупки, пояснил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «Очень тревожно, что такие проверки не отражаются в статистике и реальная ситуация еще хуже», — отметил Калинин. До конца года должен появиться «зеркальный реестр» — онлайн-платформа, где предприниматели смогут сообщать о проверках и передавать замечания в прокуратуру.

Государство оценивает эффективность надзорных органов по числу обнаруженных нарушений, а ключевой функцией остается применение штрафных санкций, прокомментировал РБК управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов. Хотя главная задача надзора, по его словам, превентивная, а не карательная — снижать риски, а не наказывать за уже причиненный вред.

«Ручное» управление

Значительное число внеплановых проверок (более 23%) проводится по поручениям прокуратуры, правительства и президента, что говорит о расширении практик ручного управления — после резонансных случаев начинаются тотальные внеплановые проверки, отмечает Минэкономразвития. По статистике, самыми массовыми (22,5% общего числа) за 2018 год стали проверки МЧС.

  • МЧС увеличила число проверок на 27%, до 220,3 тыс., в 2018 году.

Столь существенный рост проверок МЧС зафиксирован впервые за все годы статистического наблюдения, подчеркивает Минэкономразвития. Рост объясняется тотальными проверками противопожарной безопасности на объектах массового скопления людей (спортивных сооружений и крупных торговых центров), отмечается в докладе министерства.

  • Количество инспекторов МЧС выросло на 30% за счет прироста инспекторов государственной пожарной службы, отмечается в докладе.

Это прямая реакция на трагедию в торговом центре «Зимняя вишня», прокомментировал РБК глава комиссии по пожарной безопасности «Деловой России» Максим Винтер. После пожара, в котором погибли 60 человек, Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России.

Последняя реальная проверка «Зимней вишни» была в 2012 году, после контроль был лишь «на бумаге». Очередная проверка была намечена на 2016 год, но ТЦ попал под надзорные каникулы, так как относился к малому бизнесу. Как выяснил Следственный комитет, МЧС пыталась провести внеплановую проверку «Зимней вишни», но ее не согласовала прокуратура.

О других подробностях, а также о том, как обстоят дела с проверками у налоговой, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: проверки бизнеса, деловой климат, «надзорные каникулы»
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