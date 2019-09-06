МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса

На одно предприятие в год приходится в среднем 1,3 проверки. Показатель остается стабильным последние три года. Альтернативную цифру приводит Российский союз промышленников и предпринимателей — до 2,14 проверки, по результатам опросов бизнеса.
Статистика искажена, потому что появились новые виды проверок, которые не контролирует прокуратура, — административные расследования, контрольные закупки, пояснил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «Очень тревожно, что такие проверки не отражаются в статистике и реальная ситуация еще хуже», — отметил Калинин. До конца года должен появиться «зеркальный реестр» — онлайн-платформа, где предприниматели смогут сообщать о проверках и передавать замечания в прокуратуру.
Государство оценивает эффективность надзорных органов по числу обнаруженных нарушений, а ключевой функцией остается применение штрафных санкций, прокомментировал РБК управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов. Хотя главная задача надзора, по его словам, превентивная, а не карательная — снижать риски, а не наказывать за уже причиненный вред.
Значительное число внеплановых проверок (более 23%) проводится по поручениям прокуратуры, правительства и президента, что говорит о расширении практик ручного управления — после резонансных случаев начинаются тотальные внеплановые проверки, отмечает Минэкономразвития. По статистике, самыми массовыми (22,5% общего числа) за 2018 год стали проверки МЧС.
- МЧС увеличила число проверок на 27%, до 220,3 тыс., в 2018 году.
Столь существенный рост проверок МЧС зафиксирован впервые за все годы статистического наблюдения, подчеркивает Минэкономразвития. Рост объясняется тотальными проверками противопожарной безопасности на объектах массового скопления людей (спортивных сооружений и крупных торговых центров), отмечается в докладе министерства.
- Количество инспекторов МЧС выросло на 30% за счет прироста инспекторов государственной пожарной службы, отмечается в докладе.
Это прямая реакция на трагедию в торговом центре «Зимняя вишня», прокомментировал РБК глава комиссии по пожарной безопасности «Деловой России» Максим Винтер. После пожара, в котором погибли 60 человек, Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России.
Последняя реальная проверка «Зимней вишни» была в 2012 году, после контроль был лишь «на бумаге». Очередная проверка была намечена на 2016 год, но ТЦ попал под надзорные каникулы, так как относился к малому бизнесу. Как выяснил Следственный комитет, МЧС пыталась провести внеплановую проверку «Зимней вишни», но ее не согласовала прокуратура.
О других подробностях, а также о том, как обстоят дела с проверками у налоговой, читайте в материале «РБК Pro».