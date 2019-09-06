МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса

Самыми массовыми проверками бизнеса в 2018 году стали визиты инспекторов МЧС. Волна проверок прошла после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Усиление контроля после громких происшествий говорит о расширении практик ручного управления

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году. Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.

Не по плану

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планомерно сокращаются в последние годы. Но доля плановых проверок снижается, а внеплановых растет.

Общее число проверок сократилось на 9% в 2018 году.

в 2018 году. Плановые проверки перетекают во внеплановые — доля первых снизилась до 26%, а внеплановых выросла до 74%.

При плановых проверках нарушения выявляются значительно чаще, чем при внеплановых. Большинство внеплановых проверок направлено на то, чтобы проконтролировать, исправлены ли выявленные ранее нарушения.