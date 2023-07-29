Bloomberg сравнил Германию с «больным человеком Европы»

Экономика страны в течение последнего квартала не показала рост после выхода из рецессии. Эксперты ожидают возобновления рецессии в стране во второй половине года

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Германия, экономика которой в течение последнего квартала не показала рост после выхода из рецессии, рискует укрепиться в статусе «больного человека Европы», сообщает Bloomberg. Эта фраза обозначает европейскую страну, переживающую затяжные экономические трудности.

«Еле растет экономика или чуть сокращается, я думаю, это проблема второго порядка. Я думаю, что Германия соревнуется за звание «больного человека Европы», — сказал основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха, бывший главный эксперт Deutsche Bank по макроэкономике Томас Майер.

Германия уже имела такой статус после объединения в 1990 году. Тогда этот процесс ослабил темпы экономического роста ФРГ, которых та достигла в послевоенное время, и подстегнул безработицу. Потом экономическое положение дел в стране описывалось таким образом в период, когда ежегодный рост экономики Италии опережал немецкую (это наблюдалось в первой половине 2000-х).

На этот раз затяжной энергетический кризис в Германии, вызванный военными действиями на Украине, наносит ущерб производителям, которые и так сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров из-за демографических проблем. Хотя прогнозируемое Бундесбанком и Международным валютным фондом (МВФ) сокращение немецкой экономики на 0,3% и невелико, ситуация, когда экономика Германии сокращалась, а итальянская росла, последний раз была в 2003 году, указывает агентство.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер ожидает возобновления рецессии в стране во второй половине года.

В мае Bloomberg писал, что Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря чему та выходила «из одного кризиса за другим». Однако теперь устойчивость немецкой экономики пошатнулась, что угрожает всему региону. Эксперты прогнозируют Германии отставание от других европейских стран «на долгие годы», а МВФ считает, что в этом году рост ее ВВП будет самым медленным среди стран G7.