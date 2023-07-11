Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн Экономика, 06:00
Россияне рассказали, какие дела пропускают из-за работы Общество, 06:00
В Думе оценили не поступившую в 2022 году в бюджет сумму в 2,5 трлн руб. Экономика, 05:12
Опрос выявил, представители каких профессий перерабатывают больше всех Общество, 05:00
В Одессе прогремели взрывы Политика, 04:33
Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России Политика, 04:22
Какие страны обгоняют Россию по производству цемента. Инфографика Экономика, 04:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США назвали сумму расходов на безопасность в Европе с 2015 года Политика, 03:58
Антонов допустил неблагоприятный исход отношений с НАТО из-за саммита Политика, 03:41
Бывшая компания Джоли обвинила Питта в «захвате» виноградника во Франции Бизнес, 03:36
Реки вместо дорог: кадры с затопленного востока США Общество, 03:00
Экономисты усомнились в достижении ФРГ стандарта НАТО по оборонным тратам Политика, 02:36
Мадонна сообщила о своем состоянии после госпитализации и перенесла тур Общество, 02:31
Politico узнала о возможной встрече Байдена и Зеленского на саммите НАТО Политика, 02:02
Экономика ,  
0 

В Думе оценили не поступившую в 2022 году в бюджет сумму в 2,5 трлн руб.

«Известия»: в Думе оценили сумму не поступивших в бюджет в 2022 году налогов в ₽2,5 трлн
Комитет Госдумы по экономической политике счел, что в прошлом году бюджет не получил 2,5 трлн руб. налогов и платежей. Это три четверти от общего дефицита бюджета
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам 2022 года в российский бюджет не поступили налоги и платежи на 2,5 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

Речь идет о задолженности компаний на 1 января 2023 года. Годом ранее она была меньше почти на 30% — на 545 млрд руб.

Комитет перечислил, по каким налогам и другим платежам увеличилась задолженность и почему. Среди них — НДС (из-за задержки его уплаты отдельными компаниями); налог на прибыль (из-за доначислений после налоговых проверок); текущие платежи; платежи за пользование природными ресурсами (в основном речь о НДПИ на нефть); налоги в рамках специальных режимов, по акцизам, по местным налогам и сборам.

«В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе», — сказано в заключении.

Дефицит бюджета в прошлом году составил 3,35 трлн руб. (в 2021 был профицит в размере 0,5 трлн руб.; за первое полугодие 2023-го дефицит — 2,6 трлн руб.)

Общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили около 28 трлн руб., расходы — примерно 31 трлн руб. По сравнению с годом ранее, доходы увеличились примерно на 10%, а расходы — более чем на 25%. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что при оценке дефицита стоит учитывать, что власти компенсировали из Фонда национального благосостояния (ФНБ) государственным внебюджетным фондам 770 млрд руб. в результате предоставления отсрочки по страховым взносам. Эти средства должны вернуться в ФНБ.

Читайте на РБК Pro
Другая логика безопасности: как защитить облако компании от хакеров
Что делать, если ребенок не знает, куда поступать после школы
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд

Сумма доначисленных ФНС налогов в прошлом году стала рекордной: по результатам проверок налогоплательщики должны были доплатить в бюджет почти 686 млрд руб., из которых 675 млрд приходилось на организации. Общие доначисления выросли на 81% по сравнению с 2021 годом (378,6 млрд руб.).

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бюджет налоги
Материалы по теме
Дефицит федерального бюджета сократился до ₽2,6 трлн
Экономика
Дума приняла в I чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
Бизнес
Минфин назвал варианты изменения механизма налогообложения нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter