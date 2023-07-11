«Известия»: в Думе оценили сумму не поступивших в бюджет в 2022 году налогов в ₽2,5 трлн

В Думе оценили не поступившую в 2022 году в бюджет сумму в 2,5 трлн руб.

Комитет Госдумы по экономической политике счел, что в прошлом году бюджет не получил 2,5 трлн руб. налогов и платежей. Это три четверти от общего дефицита бюджета

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам 2022 года в российский бюджет не поступили налоги и платежи на 2,5 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

Речь идет о задолженности компаний на 1 января 2023 года. Годом ранее она была меньше почти на 30% — на 545 млрд руб.

Комитет перечислил, по каким налогам и другим платежам увеличилась задолженность и почему. Среди них — НДС (из-за задержки его уплаты отдельными компаниями); налог на прибыль (из-за доначислений после налоговых проверок); текущие платежи; платежи за пользование природными ресурсами (в основном речь о НДПИ на нефть); налоги в рамках специальных режимов, по акцизам, по местным налогам и сборам.

«В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе», — сказано в заключении.

Дефицит бюджета в прошлом году составил 3,35 трлн руб. (в 2021 был профицит в размере 0,5 трлн руб.; за первое полугодие 2023-го дефицит — 2,6 трлн руб.)

Общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили около 28 трлн руб., расходы — примерно 31 трлн руб. По сравнению с годом ранее, доходы увеличились примерно на 10%, а расходы — более чем на 25%. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что при оценке дефицита стоит учитывать, что власти компенсировали из Фонда национального благосостояния (ФНБ) государственным внебюджетным фондам 770 млрд руб. в результате предоставления отсрочки по страховым взносам. Эти средства должны вернуться в ФНБ.

Сумма доначисленных ФНС налогов в прошлом году стала рекордной: по результатам проверок налогоплательщики должны были доплатить в бюджет почти 686 млрд руб., из которых 675 млрд приходилось на организации. Общие доначисления выросли на 81% по сравнению с 2021 годом (378,6 млрд руб.).