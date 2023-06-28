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В Минфине допустили взимание налога на сверхприбыль и в будущем

Минфин: не исключено взимание налога на сверхприбыль в будущем при дефиците бюджета
Сейчас идет обсуждение windfall tax, который принесет в бюджет 300 млрд руб. Если в будущем возникнет дефицит, то власти могут снова решить собрать налог на сверхприбыль, отметили в Минфине
Замминистра финансов&nbsp;Алексей Сазанов
Замминистра финансов Алексей Сазанов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

При дефиците российского бюджета в будущем власти могут снова прибегнуть к взиманию налога на сверхприбыль, заявил в интервью «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — сказал он.

Сазанов отметил, что и другие изменения налоговой политики будут зависеть от размера будущего дефицита бюджета и того, каковы будут источники его финансирования.

Министр финансов Антон Силуанов в июне отмечал, что размер бюджетного дефицита по итогам 2023 года находится под вопросом. Превысит он запланированную планку в 2% ВПП (2,9 трлн руб.) или нет, будет зависеть от объема дополнительных расходных обязательств.

По итогам января—мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб., сообщал Минфин.

Об обсуждении с крупным бизнесом добровольного однократного взноса в бюджет (windfall tax) на фоне прошлогодних сверхприбылей впервые сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в феврале. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал в июне, что обсуждение началось еще в прошлом декабре.

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В начале июня соответствующий законопроект внесли в Госдуму, в пояснительной записке к нему ожидаемый доход бюджета оценили почти в 300 млрд руб. Изначально документ вызвал разногласия. Например, Минюст посчитал его противоречащим ст. 57 Конституции, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги, обратной силы не имеют. Однако в середине июня правительство поддержало законопроект. Шохин назвал его компромиссом.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, сумма исчисляется самим плательщиком. Налог нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года, а если сделать это до 30 ноября 2023 года, то ставка будет ниже в два раза. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, сообщали в Минфине.

Налог не затронет компании, созданные после 2020 года; те, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд руб. ; малый и средний бизнес; плательщиков единого сельскохозяйственного налога; компании из нефтегазового и угледобывающего секторов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сверхприбыль налоги windfall tax Минфин
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