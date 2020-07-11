Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева Технологии и медиа, 03:44 В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме Общество, 03:30 В США суд присяжных признал российского хакера Никулина виновным Общество, 03:24 Совбез ООН отклонил вторую резолюцию России о продлении гумпомощи Сирии Политика, 02:50 США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции на $1,3 млрд Экономика, 02:27 AP узнало о планах выпустить 10 тыс. заключенных в Калифорнии из-за COVID Политика, 02:18 Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии Политика, 01:53 Мадридский «Реал» одержал пятую подряд сухую победу в чемпионате Испании Спорт, 01:21 Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде Политика, 01:10 Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей Общество, 00:48 Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира Бизнес, 00:38 Захарова ответила на слова Трампа о самой быстрой ракете Политика, 00:13 Помешательство на стартапах губит малый бизнес в США — Bloomberg Pro, 00:00 Приказ о продлении действия просроченных водительских прав вступил в силу Общество, 00:00
Экономика ,  
0 

США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции на $1,3 млрд

Администрация Трампа решила вести дополнительные пошлины на французские товары в ответ на решение Парижа обложить цифровым налогом компании, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции объемом $1,3 млрд, передает Reuters.

Это решение должно вступить в силу с 6 января 2021 года. Оно было принято Вашингтоном в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.

По словам торгового представителя США, цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Пошлины не будут вступать в силу в течение 180 дней, что даст дополнительное время для двусторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса.

Во Франции заявили о готовности оспорить в ВТО тарифы США на шампанское
Экономика
Брюно Ле Мэр

При этом Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.

В июле 2019 года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Париже решили, что сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может быть введен налог на французское вино. Во французском кабмине угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.

Три богатейших француза потеряли больше $3 млрд из-за угрозы пошлин США
Общество
Бернар Арно и Дональд&nbsp;Трамп

В начале декабря администрация США назвала цифровой налог Франции дискриминационным и допустила введение пошлин по ставке до 100% на товары из этой страны на сумму $2,4 млрд. В списке предполагаемых товаров, попадающих под санкции, были 63 позиции, среди которых продукты питания, косметика, алкоголь. Пошлины могли начать действовать в начале 2020 года.

В январе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж и Вашингтон установили «общие рамки» относительно цифрового налога. Он говорил, что сторонам еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, которые касаются налогообложения. Вместе с тем министр заявил, что Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, пошлины, Франция
Материалы по теме
Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары
Политика
В кабмине Франции назвали абсурдом угрозы Трампа наложить санкции на вино
Экономика
США предложили ввести пошлины на сыр и вино из Евросоюза
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter