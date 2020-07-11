США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции на $1,3 млрд

Администрация Трампа решила вести дополнительные пошлины на французские товары в ответ на решение Парижа обложить цифровым налогом компании, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции объемом $1,3 млрд, передает Reuters.

Это решение должно вступить в силу с 6 января 2021 года. Оно было принято Вашингтоном в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.

По словам торгового представителя США, цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Пошлины не будут вступать в силу в течение 180 дней, что даст дополнительное время для двусторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса.

При этом Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.