Трамп после введения «цифрового налога» обвинил Макрона в глупости

Трамп указал, что налог для американских технологических компаний могут вводить только сами Соединенные Штаты, и пообещал скорый ответ Франции. По его словам, он всегда говорил, что «американское вино лучше французского»

Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman / Bloomberg)

Американский президент Дональд Трамп в связи с введением Францией «цифрового налога» для компаний США заявил, что Вашингтон скоро ответит на «глупость» лидера страны Эмманюэля Макрона. Об этом он написал в Twitter.

По словам главы государства, налог для «величайших американских технологических компаний» могут вводить только сами Соединенные Штаты. «Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона», — написал он. Трамп добавил, что всегда говорил, что «американское вино лучше французского».

В середине июля стало известно, что французский сенат окончательно одобрил введение налога для технологических компаний. Сбор в размере 3% будут взимать с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. Закон должен вступить в силу в течение 21 дня, если правительство или депутаты не попросят пересмотреть его в Конституционном совете. Изначально налог планировалось ввести для всего Евросоюза, однако его не поддержали Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия. Власти Франции указывали, что налог затронет не только американские, но также азиатские и европейские компании.

США заявили о намерении провести расследование из-за планов Франции ввести сбор. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр говорил The Guardian, что Франция не отступит перед угрозами США и изменит решение, только если лучшее решение по налогообложению будет принято на международном уровне.