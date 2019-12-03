В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд

Вашингтон может ввести пошлины на французские товары на сумму порядка $2,4 млрд в связи с существующим во Франции цифровым налогом в отношении американских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В документе сообщается, что торговый представитель завершил «первую фазу» расследования по цифровому налогу. В заявлении отмечается, что в результате был сделан вывод о том, что французские власти проводят дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний. В офисе торгового представителя также заявили, что в качестве ответной меры в США рассматривают вопрос о введении пошлин на французские товары. По данным ведомства, речь идет о списке из 63 позиций.

В заявлении также отмечается, что офис торгового представителя начнет расследования по вопросам налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

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