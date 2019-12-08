Во Франции заявили о готовности оспорить в ВТО тарифы США на шампанское

По словам Брюно Ле Мэра, Франция готова ответить на угрозы со стороны США взимать повышенные пошлины с французских товаров, таких как шампанское, в ответ на создание цифрового налога

Брюно Ле Мэр (Фото: Zuma / ТАСС)

Франция намерена оспорить угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары на сумму $2,4 млрд во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. По мнению Вашингтона, введенный Францией цифровой налог для технологических компаний является дискриминационным по отношению к Google, Apple, Facebook, Amazon и другим ИТ-компаниям.

«Мы готовы передать это дело (о введении 100-процентных пошлин. — РБК) в международный суд, в частности в ВТО, потому что национальный налог для цифровых корпораций затрагивает американские компании так же, как другие компании из ЕС, Франции или Китая. Это не дискриминация», — подчеркнул он.

По словам министра, угроза санкций США в отношении 53 позиций французских товаров, среди которых шампанское и другие алкогольные напитки, продукты питания, обувь и аксессуары, «не имеет правовой основы», пишет Le Figaro. Он назвал возможное введение пошлин на вина и шампанское «излишне агрессивным» шагом.

Ле Мэр также отметил, что французские власти готовы обсуждать с Вашингтоном глобальный цифровой налог (т.е. налог на транснациональные ИТ-компании) в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Если в ОЭСР будет достигнуто соглашение, тем лучше, тогда у нас наконец появится глобальный цифровой налог. Если на уровне ОЭСР не будет достигнуто соглашение, мы возобновим переговоры на уровне ЕС», — сказал он. Он добавил, что новый комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони уже предложил возобновить такие переговоры.

Ранее госсекретарь при Министерстве экономики и финансов Аньес Паннье-Рунашер обвинила Соединенные Штаты в том, что они намеренно отказываются вести переговоры о заключении налогового соглашения для цифровых гигантов на уровне ОЭСР. «По сути, проект, который мы предлагаем, справедлив и не направлен против цифровых платформ США», — заявила она. Бруно Ле Мэр, выступая против «неприемлемых» американских угроз, заявил, что Франция не ожидала такого поведения от Соединенных Штатов, «одного из главных союзников Франции и вообще Европы».