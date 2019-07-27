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Alphabet $1 385 (+22,98%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Трамп анонсировал введение налога на французское вино

Президент Дональд Трамп предупредил Францию о введении налога на местное вино, передает Reuters.

«Им не стоило делать этого [вводить «цифровой налог»]», — пояснил Трамп и добавил, что уведомлял Париж о готовности в ответ ввести тарифы на вино. При этом американский президент уточнил, что конкретные ограничения со стороны США будут объявлены скоро и что они могут коснуться не только алкогольного напитка.

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Трамп после введения «цифрового налога» обвинил Макрона в глупости

В июле Франция приняла закон о сборе в 3%, который должен вступить в силу в течение 21 дня. Проценты будут удерживать с местной выручки технологических гигантов — если она превышает €25 млн внутри страны и €750 млн во всем мире. Налог касается не только американских, но и европейских и азиатских компаний. США в ответ пообещали провести расследование, а Трамп назвал инициативу «глупостью».
 

Теги: Дональд Трамп, Франция, Налог
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