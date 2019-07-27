Трамп анонсировал введение налога на французское вино

Президент Дональд Трамп предупредил Францию о введении налога на местное вино, передает Reuters.

«Им не стоило делать этого [вводить «цифровой налог»]», — пояснил Трамп и добавил, что уведомлял Париж о готовности в ответ ввести тарифы на вино. При этом американский президент уточнил, что конкретные ограничения со стороны США будут объявлены скоро и что они могут коснуться не только алкогольного напитка.

В июле Франция приняла закон о сборе в 3%, который должен вступить в силу в течение 21 дня. Проценты будут удерживать с местной выручки технологических гигантов — если она превышает €25 млн внутри страны и €750 млн во всем мире. Налог касается не только американских, но и европейских и азиатских компаний. США в ответ пообещали провести расследование, а Трамп назвал инициативу «глупостью».

