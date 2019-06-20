Путин пообещал россиянам первые результаты нацпроектов уже в 2019 году

Результаты национальных проектов должны быть видны уже в 2019 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Результаты должны чувствоваться уже сейчас — в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах», — сказал президент.

При этом глава государства признал наличие проблемы реализации нацпроектов, отметив, что «положительные тенденции тоже имеются».

Путин также заявил, что каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов. «Все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», — добавил он.

Ранее в июне вице-премьер России Максим Акимов пообещал «лечь костьми» за выполнение нацпроектов. «Мы не обсуждаем невозможность достижения целей или возможность недостижения целей. Риски всегда есть, но мы ориентированы на то, чтобы костьми лечь, но целей достичь», — сказал он.