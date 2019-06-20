Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о сути нацпроектов

По словам Путина, национальные проекты были разработаны для того, чтобы эффективно распределять государственные ресурсы и добиваться результатов в тех областях экономики, где без вложения бюджетных средств не обойтись. Сейчас вокруг них организована деятельность всего правительства, отметил глава государства.

Говоря о ресурсах, за счет которых финансируется выполнение целей нацпроектов, президент упомянул повышение НДС с 18 до 20%. По его словам, это был необходимый шаг, чтобы наполнить государственный бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры. «Скажем, кто будет строить мосты, дороги, подводить электричество? Это без государства невозможно сделать», — привел пример Путин.

По словам президента, в правительстве также рассчитали, сколько средств нужно для того, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей и «вывести на новый уровень доходы граждан».

«В целом правительство и ЦБ оказались правы. У нас, к сожалению, на полгода подросла инфляция: ЦБ увеличил ключевую ставку, значит чуть-чуть сократилось производство... Но сейчас мы видим что? Что и производство начало расти, и инфляция ушла уже ниже 5%. И доходы [населения] начали восстанавливаться», — сказал Путин.

«В целом — пока, во всяком случае, — то, на что мы рассчитывали, — это работает», — резюмировал президент.