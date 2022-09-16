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Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

Борис Титов
Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подтвердил свой уход с поста. Он занимает должность уже два срока, с 2012 года, и должен был покинуть пост еще в июне, однако действие его полномочий решили продлить. В интервью «Независимой газете» он рассказал, что, несмотря на сообщения о возможном переизбрании на третий срок, все же уходит.

«Во-первых, закон однозначно говорит о максимальных двух сроках (и это очень правильно). Во-вторых, заниматься такой непростой работой больше десяти лет — как говорится, too much», — заявил Титов.

Он сказал, что среди кандидатур на замену порекомендовал первого заместителя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, подчеркнув, что тот имеет опыт в защите прав бизнесменов, поскольку был общественным омбудсменом по защите предпринимателей от уголовного преследования.

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Отвечая на вопрос о планах после отставки, Титов напомнил о том, что является председателем Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, членом двух союзов предпринимателей, а также лидером Партии роста, деятельностью которой и собирается заняться. Кроме того, он рассказал о проектах в винодельческом бизнесе.

«Сейчас развиваем совершенно потрясающий проект в Азербайджане — винный завод в городе Шеки. Там не только невероятные перспективы виноделия, но и богатейшая история. Как и в Абрау, создаем музей, будем принимать туристов. На китайском направлении тоже будет чем заняться, активно осваиваем их рынок российским продуктом», — отметил Титов, добавив, что «не заскучает».

Предполагается, что Титова на должности бизнес-омбудсмена заменит глава платформы «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

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Борис Титов бизнес-омбудсмен
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