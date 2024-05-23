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Силуанов поддержал предложение не повышать НДС

Повышение НДС создало бы инфляционные риски, Минфин это не поддерживает, заявил Силуанов. По его словам, министерство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, а все дополнительные доходы пойдут на решение социальных проблем
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин поддерживает предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20% в рамках налоговых изменений, это создало бы инфляционные риски. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по изменению налоговой системы в России.

По его словам, одна из задач изменений — это обеспечение принципа равенства налогообложения. «Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, так как это создает среду, которая стимулирует искать схемы, позволяющие не платить налоги. Необходимо устранить существующие для этого лазейки», — сказал он.

Силуанов также заявил, что Минфин будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы налоговая система была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных проблем, подчеркнул министр.

Вместе с тем он рассказал, что министерство поддерживает сохранение плоской шкалы НДФЛ для участников военной операции на Украине. О том, что налоговые изменения не коснутся военных, ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это так называемый косвенный налог. Обычно предприниматели и граждане не платят его как-то отдельно, его включают в цену продажи — вы можете увидеть его в чеках, которые передаются компаниями или ИП в налоговую. Причем неважно, продан товар или подарен, например, по акции — если бизнес подпадает под категорию плательщиков, за него все равно нужно будет перечислить НДС. Проще говоря, это налог, который нужно платить с разницы между выручкой и затратами бизнеса.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог) — это основной налог для граждан. НДФЛ взимается с трудовых доходов, например с зарплаты или вознаграждения, выплаченного по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Кроме того, НДФЛ нужно платить и с других доходов — например, при продаже квартиры. Прогрессивная шкала НДФЛ в России начала действовать 1 января 2021 года. Тогда изменения коснулись граждан, чей годовой заработок составляет более 5 млн руб. Их доходы — в части, превышающей лимит — облагаются НДФЛ не по обычной (13%), а по повышенной ставке в 15%.

Говоря о готовящихся мерах для бизнеса, Силуанов пояснил, что министерство анализирует всю информацию, которая существует в других экономиках. Он отметил, что в странах ЕС и ЕАЭС пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже российских. Так, в Белоруссии пороговое значение выручки в год по спецрежиму составляет 65 млн руб., в Казахстане — до 108 млн руб., в Армении — 25 млн руб. «В странах ЕС, не облагаемых НДС, пороги выручки максимально не должны превышать 8,5 млн руб., а в большинстве установлены даже ниже 5 млн руб.», — добавил министр.

Он подчеркнул, что министерство планирует расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять «упрощенку» при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой налогообложения в том числе для того, чтобы компании, которые созданы для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги.

«Цель этого предложения — выравнивание условий конкуренции между разными экономическими субъектами, снижение интереса выстраивать схемы от ухода из-под налогообложения, дробя бизнес. И я думаю, что те предложения, которые мы слышим и слышали на экспертном совете в ходе обсуждения встреч с бизнес-объединениями, могут быть взяты, и мы положим их в основу наших законодательных инициатив. Своевременно планируем предусмотреть амнистию для тех налогоплательщиков, кто готов работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса», — уточнил глава Минфина.

Налоговые изменения, по его словам, должны обеспечить предсказуемые условия для работы предпринимателей для реализации ими долгосрочных инвестиционных проектов. При этом все действующие преференциальные режимы — СЗПК, СПИК, особые экономические зоны, территории опережающего развития — сохранятся.

Он также сообщил, что сегодня есть потребность дополнительных стимулов для капитальных вложений со стороны бизнеса, в рамках чего Минфин предлагает расширить налоговый механизм поддержки инвестиций. «Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне, а также о расширении механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования, расходов на НИОКР как источников инвестиций. Сегодня действует повышающий коэффициент для проведения НИОКР для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль. В соответствии с поручением президента этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», — рассказал Силуанов.

Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Тогда же президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу.

Силуанов в апреле признал, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения. «Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны, формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — заявил тогда министр.

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налоги Минфин Антон Силуанов Госдума НДС
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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