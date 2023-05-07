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Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга

Сенаторы-республиканцы в конгрессе США отказались одобрять повышение потолка госдолга

Группа из 43 сенаторов-республиканцев в конгрессе США, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, отказалась одобрять повышение потолка госдолга без бюджетных реформ. Соответствующее письмо конгрессмены направили в лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, сообщает Bloomberg.

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в нем.

Президент Джо Байден и члены конгресса должны встретиться во вторник для обсуждения. Демократы выразили готовность вести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета, но отказались связывать сокращение расходов с повышением лимита долга. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить потолок долга на $1,5 трлн — достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года — в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн.

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