Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга
Группа из 43 сенаторов-республиканцев в конгрессе США, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, отказалась одобрять повышение потолка госдолга без бюджетных реформ. Соответствующее письмо конгрессмены направили в лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, сообщает Bloomberg.
«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в нем.
Президент Джо Байден и члены конгресса должны встретиться во вторник для обсуждения. Демократы выразили готовность вести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета, но отказались связывать сокращение расходов с повышением лимита долга. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить потолок долга на $1,5 трлн — достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года — в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн.
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