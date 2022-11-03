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Решетников заявил о роли государства как «инвестора последней инстанции»

Росту инвестиций в России мешают сокращение прибыли компаний, неопределенность и снижение интереса экспортеров к капвложениям, заявил глава Минэкономики. В таких условиях государство должно стать «инвестором последней инстанции»
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Минэкономразвития РФ)

Условием структурной перестройки экономики и ее дальнейшего роста является увеличение инвестиций, однако в нынешних условиях есть ряд вызовов, которые подавляют инвестиционную активность. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил 3 ноября президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства. Преодолеть сложности помогут существующие меры, а также внедрение новых инструментов — например, инвестиционных тарифных льгот и модернизированного механизма поддержки промышленных кластеров, заявил Решетников. 

Что мешает инвестициям

Министр выделил три основных препятствия для роста капитальных вложений:

  • Снижение спроса на инвестиции в отраслях, ориентированных на экспорт

Речь о нефтегазовом секторе, химии, металлургии, уточнил Решетников. В прошлом году на их долю приходилась почти треть всех инвестиций.

  • Сокращение собственных средств предприятий

В первую очередь это видно по сокращению поступления налога на прибыль, которое наблюдается в последнее время. Между тем собственные средства занимают более половины в общей структуре финансирования инвестиций, сказал министр. По оперативным данным Росстата за январь—август 2022 года, доля убыточных организаций составила 28,9%, увеличившись на 1,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

  • Рост неопределенности

Следствие экономической неопределенности — неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски, отметил Решетников.

«Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как «инвестора последней инстанции», — заявил министр. Однако речь идет не только о прямых государственных вложениях, которые предусмотрены федеральными и региональными бюджетами на ближайшие годы. Они важны, но занимают только 16% в общей структуре инвестиций, отметил Решетников.

«Задача государства в том, чтобы гарантированно обеспечить инвестиционные проекты необходимой им инфраструктурой, а также снизить неопределенность и риски для частных инвесторов. Это особенно актуально и предстоит сделать с учетом достаточно напряженного бюджета», — сказал Решетников.

По итогам первого полугодия 2022 года инвестиции в основной капитал в России увеличились на 7,8%, сообщал Росстат, при этом в первом квартале рост составил 12,8%, что существенно превысило ожидания. Минэкономразвития ожидает снижения инвестиционной активности во втором полугодии и ее спада на 2% по итогам года.

Какие инструменты предлагают власти

За последние годы правительством был разработан широкий спектр инструментов поддержки инвестиций, и сейчас они донастраиваются с учетом новых вызовов и задач, отметил министр. К ним относятся механизм инфраструктурных бюджетных кредитов для регионов (с его помощью планируется привлечь до 10 трлн руб. инвестиций и создать 300 тыс. рабочих мест в ближайшие четыре года), реструктуризация накопленных бюджетных кредитов, финансирование из Фонда национального благосостояния. Кроме того, важны механизмы, которые позволяют государству разделить риски с инвесторами. К ним относятся соглашения о защите и поощрении капиталовложений и Фабрика проектного финансирования, реализуемая ВЭБ.РФ. 

Однако, сказал министр, планируется внедрять и новые инструменты, которые будут учитывать новые задачи, такие как: 

  • Инвестиционная тарифная льгота

Сейчас важно поддержать инвестиционный импорт, поэтому планируется разрешить беспошлинный ввоз оборудования, необходимого для реализации конкретных проектов в приоритетных отраслях экономики, отметил Решетников. Уже одобрены первые четыре проекта по завозу оборудования для производства фанеры, пиломатериалов и элементов газовых турбин; на рассмотрении находятся еще пять.

  • Модернизация механизма промышленных кластеров

Этот инструмент будет запущен с 1 января 2023 года и будет ориентирован на поддержку импортозамещения, рассказал Решетников. О том, что власти разрабатывают такую модель, ранее писал РБК.

  • Внедрение таксономии технологических проектов

По поручению председателя правительства вместе с Минфином, Центробанком и бизнесом Минэкономразвития разрабатывает таксономию проектов, способствующих адаптации экономики (по аналогии с таксономией ESG-проектов). Это в том числе будут проекты по импортозамещению критических технологий. ЦБ, в свою очередь, готов смягчить регуляторные требования к банкам, которые будут финансировать такие проекты.

При этом есть и инструменты, нуждающиеся в замене, рассказал министр. Например, с 2024 года планируется отказаться от инвестиционного налогового вычета, который сегодня слабо применяется. «В этом и следующем годах используем его для внедрения регионального инвестиционного стандарта. А с 2024 года предлагаем его существенно модернизировать и, быть может, пересмотреть и переориентировать выделенные средства», — сообщил Решетников.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Максим Решетников Инвестиции господдержка
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