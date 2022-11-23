Эксперты спрогнозировали рост бюджетных трат на инфраструктуру до ₽3 трлн

Объем государственных вложений в инфраструктуру по итогам года вырастет на 8–10%, почти до 3 трлн руб., подсчитали аналитики Sherpa Group. Они объясняют такой рост затрат антикризисными мерами

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По итогам 2022 года власти увеличат расходы из федерального и регионального бюджетов на инфраструктурные проекты на 8–10%, до 2,8–2,9 трлн руб., следует из аналитического отчета Sherpa Group (создана аналитиками InfraOne Research). Отчет есть у РБК. Эта сумма включает вложения в строительство, капремонт и проектирование транспортной, коммунальной, социальной, телекоммуникационной, энергетической инфраструктуры.

Из-за того, что рост инвестиций, вероятно, будет ниже инфляции (по итогам года прогнозируется ЦБ на уровне 12–13%), в этом году, вероятно, объем строительства и ремонтов будет меньше, чем в прошлом. «Недофинансирование, скорее всего, коснется муниципальных и региональных инициатив, не являющихся приоритетными и не входящих в состав национальных проектов», — полагают авторы отчета.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минстроя.

Бюджетные вложения в инфраструктуру по итогам января—сентября 2022 года составили 1,62 трлн руб., из них 1,1 трлн руб. — из региональных бюджетов, что только на 0,1% больше, чем годом ранее. Расходы из федерального бюджета выросли на 32,5%, до 519 млрд руб. «Увеличение вложений со стороны государства — один из антикризисных трендов, так как частные инвесторы в это время уходят в режим ожидания более комфортных условий для инвестирования. Государство часто становится единственным источником доступных средств для проектов», — отмечают в Sherpa Group.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство, еще в 2020 году называл инфраструктурное строительство «отличной антикризисной мерой», способной дать мультипликативный эффект с точки зрения занятости населения и развития бизнеса. При этом в первый год пандемии COVID-19 темпы федеральных и региональных инфраструктурных расходов росли примерно одинаково, на 10–13% относительно предыдущего года, говорится в отчете Sherpa Group.

В целом объем строительных работ, в который входят не только бюджетные, но и частные вложения (в том числе в жилую и коммерческую недвижимость), по оценке Sherpa Group, по итогам года составит 12,7–12,9 трлн руб. Это на 17–19% больше, чем в прошлом году. По итогам трех кварталов 2022 года, по данным Росстата, этот показатель составил 8,35 трлн руб. Из них больше всего было вложено в строительство в Москве — 1,1 трлн руб. (13%). На втором месте — Подмосковье почти с 472 млрд руб. В Москве и Подмосковье показатели традиционно высоки за счет больших объемов ввода жилья, а также развития метрополитена, МЦД, активного дорожного строительства, говорит гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. «В Москве, на наш взгляд, рост происходил в основном за счет создания транспортной инфраструктуры, а в Подмосковье — за счет роста ввода недвижимости и частично тоже транспорта — например, за счет подмосковного участка трассы Москва — Казань», — поясняет она.

В пятерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Татарстан. В ЯНАО это произошло за счет проектов в сфере добычи полезных ископаемых — например, строительства второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и сопутствующей инфраструктуры, отмечает Галактионова. Но по сравнению с прошлым годом объем строительства в этом регионе упал на 14%, до 396,5 млрд руб. Падение объемов связано с тем, что активная фаза строительства в ряде проектов закончилась, а новые инициативы находятся в начальной стадии или откладываются, поясняет эксперт.

Высокий объем вложений в инфраструктуру в Петербурге аналитики объясняют строительством жилья и частных инвестпроектов, а в Татарстане — крупными дорожно-строительными проектами, такими как трасса Москва — Казань и концессия по строительству участка дороги Шали — Бавлы.