Беспорядки нарушили работу метро Парижа и привели к массовым задержаниям

В результате протестов «желтых жилетов», спровоцированных ростом цен на бензин, в Париже закрыли 19 станций метро и торговые центры Lafayette и Printemps. Полиция задержала более 200 манифестантов, 80 человек получили травмы

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Из-за продолжающихся уже более десяти часов массовых беспорядков, которые устроили протестующие во французской столице, администрация метрополитена Парижа приняла решение закрыть 19 станций. Это следует из данных, опубликованных на сайте системы общественного транспорта в Париже RATP.

Движение по двум веткам прекращено полностью. Также власти города ограничили движение пригородных электричек по линии, которая проходит через Триумфальную арку, которая стала центром притяжения протестующих.

Два главных торговых центра Парижа — галерея Lafayette и Printemps Haussmann — закрылись задолго до окончания рабочего дня из-за беспорядков на центральных улицах.

К вечеру субботы, 1 декабря, полиция задержала уже 205 человек, указывает BFM TV со ссылкой на данные правоохранительных органов. Непосредственно в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. человек, общее число участников протестов, охвативших и другие города Франции, достигло 75 тыс. человек. В столице как минимум 80 человек пострадали, из них 14 — сотрудники полиции.

Руководитель Главного управления внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес, комментируя беспорядки в городе, отметил в своем Twitter, что власти «находятся в процессе восстановления порядка, нарушенного вооруженными лицами в шлемах, настроенных враждебно по отношению к полиции и учреждениям, а также символам республики».

По данным очевидцев Reuters, участники акции подожгли одно из зданий неподалеку от Триумфальной арки.

Люди начали собираться на Елисейских полях рано утром в субботу. С 17 ноября парижане и жители других городов Франции протестуют против роста цен на бензин и повышения налогов. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранители применяют по отношению к участникам акций слезоточивый газ, манифестанты, в свою очередь, поджигают автомобили и мусорные баки, ломают автобусные остановки. Протестующие носят желтые светоотражающие жилеты — атрибут автомобилистов.​