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Минфин исключил рост ставки НДФЛ

Замглавы Минфина Сазанов исключил рост базовых налоговых ставок
Базовые ставки по налогам останутся прежними, не планируется повторно взимать налог на сверхприбыль с компаний, сказал замглавы Минфина Сазанов. Но власти собираются ужесточить регулирование в сделках между взаимозависимыми лицами
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Базовые параметры налоговой системы России не будут меняться, в том числе не планируется поднимать ставку по НДФЛ, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Корректировки затрагивают отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», — сказал он.

Замминистра также добавил, что власти не планируют увеличивать налоговые ставки или повторно вводить налог на сверхприбыль компаний.

Пошлину, которую еще называют «курсовой рентой», ввели до конца 2024 года. Ее размер варьируется: 0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга; 4% — при курсе 80–85 руб.; 4,5% — при курсе от 85 до 90 руб.; 5,5% — при курсе 90–95 руб.; 7% — при курсе более 95 руб.

Налог на сверхприбыль является разовым для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы.

Однако ведомство намерено вести борьбу с уклонением от уплаты налогов. В частности, речь идет о планах ужесточить регулирование ценообразования в сделках между взаимозависимыми лицами (трансфертное ценообразование или ТЦО, предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой).

«Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО — расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены», — сообщил Сазанов.

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По его словам, это позволит сократить число случаев, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Допускается, что налоговые органы получат возможность корректировать цены в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен, а не до минимального, добавил он.

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