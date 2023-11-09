Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи, передает корреспондент РБК.
«Что касается многодетных семей: тоже подумать — освобождение от уплаты подоходного налога. Семья, которая имеет много детей — ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть точечные такие, но они очень важны для семей такого рода», - сказала она.
Также она заявила, что нужно подумать над внедрением мер поддержки и особого статуса для дедушек и бабушек, которые заняты воспитанием и уходом за внуками.
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