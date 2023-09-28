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Война санкций ,  
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Мишустин заявил о восстановлении экономики до докризисного уровня

Мишустин: российская экономика восстановилась до докризисного уровня
Сюжет
Война санкций
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

Экономика России проходит через масштабную трансформацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Односторонний разрыв с западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы. Но я считаю, что наиболее сложный период пройден. <...> К середине этого года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня», — сказал Мишустин.

Он отметил, что исключением является лишь нефтегазовый сектор, которому нужно больше времени, чтобы «перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров».

Мишустин добавил, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в России, но были вынуждены покинуть рынок из-за «действий собственных властей». Он выразил надежду, что «прагматизм возобладает, и они вернутся».

8 сентября Мишустин призвал не делать слишком оптимистичных экономических прогнозов. Он сказал, что «риски никуда не делись» и, двигаясь в рамках бюджетного процесса, «нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы и вызовы в мировой экономике».

В марте 2023 года Мишустин сказал, что западные страны нанесли России «санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», а целью этого удара был российский народ.

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После начала военной операции на Украине страны Запада начали вводить или ужесточать санкции против России целыми пакетами. Под многочисленные ограничения попали российские компании, банки, авиаперевозчики и физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры.

Теги
Михаил Мишустин экономика России санкции
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