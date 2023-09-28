Мишустин заявил о восстановлении экономики до докризисного уровня

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

Экономика России проходит через масштабную трансформацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Односторонний разрыв с западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы. Но я считаю, что наиболее сложный период пройден. <...> К середине этого года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня», — сказал Мишустин.

Он отметил, что исключением является лишь нефтегазовый сектор, которому нужно больше времени, чтобы «перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров».

Мишустин добавил, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в России, но были вынуждены покинуть рынок из-за «действий собственных властей». Он выразил надежду, что «прагматизм возобладает, и они вернутся».

8 сентября Мишустин призвал не делать слишком оптимистичных экономических прогнозов. Он сказал, что «риски никуда не делись» и, двигаясь в рамках бюджетного процесса, «нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы и вызовы в мировой экономике».

В марте 2023 года Мишустин сказал, что западные страны нанесли России «санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», а целью этого удара был российский народ.

После начала военной операции на Украине страны Запада начали вводить или ужесточать санкции против России целыми пакетами. Под многочисленные ограничения попали российские компании, банки, авиаперевозчики и физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры.