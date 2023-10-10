«Сила таблетки» и «тихая революция»: за что дали Нобелевку по экономике

Историк-экономист из Гарварда Клаудия Голдин получила Нобелевскую премию по экономике. Она исследовала, как женщины расширяли права на карьеру в США. Ее работы актуальны и для России, где зарплаты женщин ниже, чем у мужчин

Клаудия Голдин (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Историк-экономист, профессор экономики из Гарвардского университета (штат Массачусетс, США), содиректор созданной в 2023 году рабочей группы по гендеру в экономике Национального бюро экономических исследований США (NBER) 77-летняя Клаудия Голдин получила Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (Нобелевская премия по экономике не была в числе оригинальных премий из завещания Нобеля, а учреждена Банком Швеции в 1968 году). Официальная формулировка — «за продвижение нашего понимания исходов для женщин на рынке труда». Голдин часто называют одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире, отмечал в 2018 году журнал МВФ по финансам и развитию. РБК разбирался, какие заслуги принесли Нобелевскую премию Клаудии Голдин.

«Сила таблетки»

Несмотря на то что за последние 100 лет уровень участия женщин в рабочей силе вырос более чем в три раза во многих развитых странах, женщины по-прежнему сильно недопредставлены на рынках труда в Южной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке, говорится в материалах комитета по присуждению премии по экономике (.pdf). Гендерное неравенство в оплате труда сохраняется и в развитых странах: в государствах ОЭСР женщины зарабатывают в среднем на 13% меньше, чем мужчины. В России, по официальным данным, в 2021 году средняя зарплата женщин была на 27,5% ниже, чем у мужчин. Исследования Голдин помогают понять, какие факторы стоят за этим зарплатным неравенством между мужчиной и женщиной, в том числе в исторической перспективе.

Голдин изучала долгосрочную (на протяжении более 200 лет) эволюцию статуса женщин на рынке труда в США. Для этого приходилось восстанавливать пробелы в данных, поскольку исторические сведения о женской занятости в США были скудными. В октябре 2023 года, за несколько дней до присуждения Голдин Нобелевской премии, NBER выпустило ее статью «Почему женщины победили» (Why Women Won), где она документирует 155 «важнейших моментов» в истории прав женщин в Америке (.pdf). Большинство из них приходятся на период с 1963 по 1973 год и включают такие события, как принятие закона о равной оплате труда 1963 года, выход книги «Загадка женственности» (The Feminine Mystique), давшей импульс женскому движению, распространение в американских штатах юридической возможности расторгать брак по воле одной стороны без необходимости получать согласие второй и т.д.

В начале 2000-х вышла статья Голдин, написанная в соавторстве с ее мужем, также гарвардским экономистом Лоуренсом Катцем, — «Сила таблетки: оральные контрацептивы и женская карьера, а также решения о замужестве» (.pdf). В этой работе авторы показали, что усиление инвестиций женщин в карьерный рост было во многом предопределено появлением на рынке в начале 1960-х норэтинодрела — орального контрацептива для женщин. В 1999 году журнал The Economist назвал противозачаточные таблетки изобретением, «определившим XX век». Голдин и Катц доказали (строго эконометрически), что быстрое распространение таких препаратов среди американских женщин «напрямую понизило их издержки на осуществление долгосрочных инвестиций в карьеру, предоставив женщинам куда большую определенность в отношении беременности».

Впоследствии, в работе 2006 года (.pdf), Голдин охарактеризовала появление противозачаточных таблеток как часть «тихой революции»: с начала 1970-х годов молодые незамужние американки получили доступ к этим средствам контрацепции, что отодвинуло сроки первых браков и позволило девушкам спокойнее планировать свое образование и карьерные перспективы — начать «формировать свою идентичность до замужества и создания семьи». Этому также способствовало упрощение разводов, что повысило ценность «экономической независимости» для женщин.

Ценность работ Голдин в оценках экспертов

Присуждение Нобелевской премии за исследование на тему гендерного разрыва в оплате труда поможет сделать дискуссию об этой проблеме более активной, считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, Голдин доказала, что провозглашаемое в развитых странах равенство на рынке труда все еще носит формальный характер.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в зависимости от отраслей экономики составляет от 5 до 70%, говорит директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. «Тем не менее активность женщин на рынке труда возрастает, а цифровизация и автоматизация существенно снижают ценность физических характеристик», — отмечает он.

В работе 2014 года (.pdf) Голдин объясняет, почему «тихая революция» так и не смогла закрыть гендерный разрыв в оплате труда. Проблема не в сексизме, а в различной степени «временной гибкости» в работе женщин и мужчин. Рождение детей и семейные обязанности сокращают эту гибкость для женщин, тогда как работодатели непропорционально щедро вознаграждают сотрудников, способных дольше находиться на рабочем месте и выполнять работу в определенные часы, размышляла она. Голдин предсказывала, что разрыв будет сведен к минимуму, если занятость будет реструктурирована так, чтобы обеспечить гибкость для всех работников.

Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко прогнозирует, что исследования Голдин позволят на государственном уровне в разных странах, с учетом ухудшающихся демографических трендов, формировать политику обеспечения гендерного равенства, а также соблюдения баланса интересов семьи и карьеры.

Активное вовлечение женщин в экономическую деятельность повышает темпы роста национальных экономик, что подтверждается большинством современных экономических работ, утверждает руководитель Центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов НИФИ Минфина России Кристина Швандар.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что присуждение Нобелевской премии исследовательнице гендерного неравенства — это в большей степени дань моде, а прорывных выводов Голдин не сделала. «В последнее время звучит очень много заявлений о вовлеченности женщин в рынок труда, прежде всего на фоне сокращения общей численности занятых в стареющих странах», — замечает он.

С тем, что Нобелевский комитет решил быть «в тренде», соглашается руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Но он признает, что присуждение премии по экономике с такой формулировкой позволит привлечь больше внимания к роли женщин на рынке труда.

В 2021 году Голдин, отвечая на вопрос коллеги-экономиста Тайлера Коуэна в его подкасте, не является ли риск сексуальных домогательств (харассмента) одной из причин, почему женщины соглашаются на менее высокооплачиваемую работу, сказала: «Возможно. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить это. Но, по моему ощущению, гендерное неравенство в оплате труда в основном определяется не этим». «Тот факт, что мы видим в передовицах столько случаев харассмента, показывает, что эта проблема существует и она должна быть искоренена. Насколько эта проблема влияет на выбор, который делают женщины и мужчины, — я думаю, это не гигантское влияние», — указала Голдин.

Масштабы гендерного неравенства

Согласно Глобальному индексу гендерного разрыва, рассчитываемому Всемирным экономическим форумом, в 2023 году ни одна страна по-прежнему не смогла достичь полного гендерного паритета (равного числа мужчин и женщин в определенных сферах). Наиболее близки к этому Исландия (является лидером рейтинга на протяжении 14 лет), Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва. Эти страны закрыли разрыв более чем на 80%.

По оценке составителей индекса, при сохранении нынешних темпов прогресса для достижения равенства на рынке труда миру потребуется 131 год.

Россию второй год подряд в рейтинг не включают. В 2021 и 2020 годах страна занимала в нем 81-е место. «В России исторически была высокая доля занятости женщин по сравнению с американскими и европейскими компаниями. Это обусловлено тем, что со времен Советского Союза женщины работали в промышленности», — говорит Горчаков. Однако средние зарплаты в российских компаниях выше у мужчин, признает он. Но добавляет, что постепенно это соотношение выравнивается, в том числе за счет появления женщин в менеджменте и советах директоров. «Больших данных у нас нет, но по тем выборкам, которые нам доступны, мы видим, что в кризисные периоды соотношение зарплат мужчин и женщин снижается, а в периоды экономического роста, наоборот, растет», — рассуждает эксперт.

Советский Союз был близок к гендерному паритету по количеству занятых мужчин и женщин, отмечает Швандар. «Если в 1950-х годах половина трудоспособных женщин СССР были вовлечены в общественно организованный труд, то к концу 1980-х годов этот показатель составлял почти 90% (учитывая учащихся). Однако зарплата женщин и тогда была в среднем на треть ниже, чем у мужчин», — приводит статистику она.

В 2022 году исследователи из НИУ ВШЭ оценили, что разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляет 37,3%, писал РБК.

Заработок мужчин в полтора раза превышает заработок женщин, при этом в последние годы это соотношение практически не менялось, рассчитывала FinExpertiza по данным за 2021 год. Более свежих данных пока нет, они собираются Росстатом по итогам октября раз в два года.

«Штраф за материнство»

Одну из главных причин неравенства в зарплатах мужчин и женщин Клаудия Голдин видит в том, что женщины вынуждены тратить время на материнство. «Действительно, основная часть эмпирических работ, посвященных причинам гендерного разрыва в оплате труда, показывает связь наблюдаемых различий с материнством. Речь не обязательно идет о прямой дискриминации на рынке труда, что показывают в том числе и работы самой Голдин», — комментирует ведущий научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.

По ее словам, есть как минимум пять объяснений неравенства в доходах и лишь одно из них «дискриминационное».

Дело в том, что женщины платят так называемый штраф за материнство. Он обусловлен снижением уровня человеческого капитала (уходя в декретный отпуск, женщины с детьми «останавливаются» не только в накоплении трудового стажа, но и в развитии навыков и конкурентных преимуществ). Кроме того, матери склонны выбирать гибкий график работы или удаленную занятость, а рабочие места с такими характеристиками могут быть в среднем более низкого качества, чем «стандартные» условия занятости, объясняет эксперт ВШЭ.

Третья причина — различия в производительности между матерями и бездетными женщинами. Также у женщин с детьми и без могут различаться социально-демографические, психологические, поведенческие характеристики (например, уровень образования, место проживания, религиозность и ценностные убеждения). При этом на рынке труда есть проблема дискриминации со стороны работодателей в отношении матерей, от которых зачастую ждут меньшей производительности. Дискриминация может проявляться как при найме на работу — через нежелание принимать женщин с маленькими детьми на постоянные контракты и рабочие места высокого качества, так и при продвижении по службе — через ограничение возможностей продвижения по карьерной лестнице либо создание более благоприятных условий для работников без семейных обязанностей, например готовых к регулярным переработкам, сверхурочной занятости и командировкам.

«В страновом разрезе минимальный разрыв проявляется в странах, где получается достичь большего равенства в распределении родительских ролей в воспитании детей. Прежде всего это скандинавские страны», — добавляет Бирюкова.

Женщины в России часто заняты в бюджетном секторе, а зарплаты в нем ниже, чем в частном. Это причина «горизонтальной сегрегации» в уровне зарплат мужчин и женщин, объясняет научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. «Вертикальная сегрегация» связана с тем, что женщин меньше на руководящих должностях, а также с отсутствием прозрачных политик в области заработных плат на предприятиях. Отсюда — и дискриминационные практики в оплате труда при отсутствии эффективных механизмов защиты от дискриминации», — описывает она.

В сентябре 2023 года Федерация независимых профсоюзов России подготовила доклад, в котором утверждалось, что до 35% женщин в России сталкиваются с нарушением трудовых прав. Опрос показал, что наиболее частым нарушением является введение работодателями дополнительных неоплачиваемых обязанностей.