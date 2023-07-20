Более 10% работников сообщили о харассменте на собеседованиях

С сексуальными домогательствами на собеседованиях сталкивались 13,5% работников, показал опрос HeadHunter, проведенный по просьбе РБК. О харассменте на работе сообщили 18% опрошенных. Среди них больше женщин, но немало и мужчин

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С разными проявлениями сексуальных домогательств во время собеседований когда-либо сталкивались 13,5% соискателей и работников, показал опрос HeadHunter (HH), проведенный в июле по просьбе РБК. На вопросы ответили около 1,6 тыс. пользователей портала (примерно половина из них сейчас не работает, а другая половина — работает).

О харассменте при приеме на работу среди респондентов сообщили 16% женщин и 10% мужчин. Среди проявлений такого харассмента опрошенные называли в основном неприличные высказывания или оскорбления, а также нежелательные прикосновения, принуждение к интимной близости и даже изнасилование.

В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила, что на собеседованиях при отборе на работу в личный офис миллиардера Билла Гейтса женщинам задавали вопросы интимного характера, в том числе об их сексуальном опыте и предпочтениях в порнографии. Однако такое анкетирование проводила специально привлеченная фирма, которая заявила, что в ее задачи входило выявление фактов, которые потенциально могут быть использованы для шантажа.

Доля положительно ответивших на вопрос НН о домогательствах во время работы по сравнению с этапом собеседований выше: о харассменте со стороны коллег и/или начальства сообщили 18% участников опроса (24% женщин и 10% мужчин). Вопрос в анкете относился к текущему или последнему месту работы.

Чаще всего никаких санкций в отношении инициаторов домогательств работодатели не применяют, показал опрос. Судя по ответам, лишь в 10% случаев виновник доподлинно нес наказание (в виде выговора, увольнения, штрафа).

Как проявляется харассмент в России

Те, кто сталкивался с домогательствами на собеседованиях, отмечали одно или несколько проявлений харассмента в их отношении. Самым частым выбранным вариантом стали «неприличные высказывания или оскорбления» (его указали 8% от общего числа опрошенных, или 58% среди тех, кто сталкивался с харассментом). Также соискатели указали, что имели дело с нежелательными прикосновениями, принуждением к интимной близости, требованием излишней сексуальности в одежде и поведении, а 1% респондентов (4,7% от числа тех, кто сталкивался с харассментом) заявили, что подверглись изнасилованию на собеседовании.

Среди единичных вариантов ответов под рубрикой «Другое» встречались отправка дикпиков (фото половых органов), намеки на будущие отношения и приглашения домой.

Половина сообщивших о домогательствах во время собеседований уверена, что их дальнейшее трудоустройство зависело от реакции на непристойные действия. В этом одинаково убеждены как женщины, так и мужчины.

Среди тех, кто указал на домогательства на рабочем месте, нежелательные прикосновения оказались почти таким же частым вариантом ответа, как и неприличные высказывания. По 13% женщин (от общего числа участниц опроса) сообщили, что испытали оба этих проявления харассмента на себе.

О том, что им известно о домогательствах в отношениях коллег по работе, рассказали 22% опрошенных.

Истории домогательств на работе В качестве необязательного к ответу открытого вопроса (то есть не учитываемого при составлении статистики) HeadHunter предложил респондентам описать конкретную ситуацию домогательств в их отношении или в отношении их коллег. Вот некоторые из них: «Потенциальный «начальник» приглашал работать только студенток под предлогом практики в другой стране, снимал там только один номер и принуждал их спать с ним на одной кровати, а также ходить в общую баню, где все голые» «Директор компании говорил сотруднице: «У тебя красивые ноги, но пустая голова» «Сообщения ночью с просьбой скинуть интимные фото, неоднократные звонки, постоянные шутки на тему секса. Девушку перевели работать в другой офис, но это не помогло <...>» «После собеседования на вакансию офис-менеджера наемный директор очень настойчиво просил фото в купальнике» «Коллеги мужского пола давали сотруднице сексуализированные прозвища»

Какая складывается ситуация с харассментом в мире

В конце 2022 года исследование о мировых масштабах харрасмента провели Международная организация труда (МОТ), фонд Lloyd’s Register Foundation и компания Gallup. Они опросили 121 тыс. человек в 125 странах, в том числе 2 тыс. человек в России. Как показало исследование, насилию или домогательствам на работе хотя бы раз в жизни подверглись почти 23% работающих по найму, или 743 млн человек с экстраполяцией на всех глобальных работников. Меньше всего харассмент распространен в арабских странах, больше всего — в Америке.

В мире, и в России, в частности, мало исследований, касающихся харассмента, говорит научная сотрудница Института социологии РАН Юлия Островская.

Такие опросы, как провел НeadHunter, имеют ряд ограничений: в выборке, а также в субъективном понимании респондентами значения слова «харассмент». «Часто опрошенные отмечают наиболее серьезные случаи и могут не учитывать определенные практики, не относя их к харассменту. Тем не менее, данные показывают, что с харассментом сталкивается значительная часть респондентов на разных этапах трудоустройства», — отмечает она.

Почему виновников домогательств редко наказывают

Судя по ответам жертв харрасмента в опросе HeadHunter их виновники чаще всего не несут никакого наказания за свои действия (санкции были применены лишь в 10% случаев).

Большинство работников не знают, есть ли на их текущем или последнем месте работы какие-либо процедуры предотвращения или расследования случаев домогательств. Те, кому о них известно, чаще всего называли запрет на домогательства, прописанный в политике компании. Среди других профилактических мер — обучение сотрудников корпоративной этике, регламент сообщений о случаях домогательств, в том числе анонимно, дресс-код в одежде.

В международном законодательстве проблема харассмента нашла отражение не так давно. Лишь в 2019 году была принята Конвенция МОТ № 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда, дополненная рекомендацией № 206. Конвенцию ратифицировала 31 страна. Россия не входит в их число, как и ни одно государство постсоветского пространства.

Национальное законодательство России не предусматривает эффективных механизмов защиты от харассмента, поэтому обязанность защищать работников от домогательств должна ложиться на работодателей, солидарны опрошенные РБК эксперты.

В российском законодательстве даже нет понятия «домогательства», отмечает адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от насилия Мари Давтян. «Для того чтобы прекратить или хотя бы снизить количество случаев домогательств на рабочих местах, работодатели должны принимать внутренние этические кодексы, обязательные для сотрудников, быть готовы расследовать жалобы работников, а также разработать меры, которые могут воздействовать на агрессоров, в том числе — дисциплинарные санкции», — убеждена она.

Законы — лишь один из инструментов борьбы с насилием и харассментом, дополняет Островская. Для достижения максимального эффекта необходимы усилия и работодателей, и профсоюзов. Наиболее эффективным подходом здесь является двустороннее договорное регулирование на уровне коллективных договоров между работодателями и профсоюзами. Положения о безопасном труде в них могут включать меры против харассмента, считает эксперт.

Что делать столкнувшимся с домогательствами на собеседовании

Харассмент на работе является одной из форм дискриминации, указывает Давтян. Трудовым кодексом дискриминация не допускается, при этом положения кодекса распространяются и на собеседования, добавляет партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. «Но российская судебная практика скудна на вопросы дискриминации. Суды это не любят: хотя у нас в Трудовом кодексе и написано, что подвергшиеся дискриминации, могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, но я таких прецедентов не знаю», — отмечает юрист.

Единственное, что может сделать соискатель на собеседовании, — потребовать от потенциального работодателя письменный отказ в приеме на работу, а затем оспорить этот отказ в суде. «Уже в суде он может говорить о том, что ему отказали по дискриминационным основаниям, делали нетактичные намеки, а он не поддержал «игру» представителя работодателя», — говорит юрист.

В делах о неправомерном отказе в приеме на работу или увольнении (например, из-за реакции на домогательства) в соответствии с основополагающими принципами гражданского процессуального законодательства бремя доказательства лежит на истце, напоминает адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский. При этом тема домогательств щепетильная, и не каждый осмелится выносить ее на всеобщее обсуждение, признает он. «Можно также обращаться в инспекцию по труду, но здесь опять стоит вопрос доказательств. Чаще всего, инспекция отписывается, что не выявила нарушений», — знает он.

В Уголовном кодексе преступлениям, связанным с принуждением к действиям сексуального характера и насильственным действиям сексуального характера, посвящены статьи 133 и 132. В таких делах потерпевшая сторона также должна предоставить доказательства вины ответчика, например, зафиксированные синяки, показания свидетелей, напоминает юрист.

РБК направил запрос в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).