Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России

К частым нарушениям трудовых прав россиянок относятся введение неоплачиваемых обязанностей, непредоставление больничных, дискриминация при найме, сообщили в ФНПР. О нарушении закона работодателем заявила каждая пятая женщина

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В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, при этом признает это лишь каждая пятая (22%). Об этом говорится в докладе «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика» (есть в распоряжении РБК), подготовленном Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ситуация усугубляется тем, что женщины «не умеют идентифицировать факты нарушения своих трудовых прав или принимают их как неизбежность и не акцентируют на них внимание». Особенно сильно, по данным ФНПР, от дискриминации страдают молодые сотрудницы, делающие первые шаги в профессии.

Инспекции труда уделяют пристальное внимание вопросам соблюдения и защиты трудовых прав женщин, заявили РБК в Роструде. В частности, соблюдению режимов труда и отдыха, охране труда и здоровья, предоставлению отпусков по беременности и родам и другим гарантиям, определенным Трудовым кодексом.

«Ни обращения, ни нарушения трудового законодательства по вопросам особенностей регулирования труда женщин не носят массовый характер. За прошлый год количество таких нарушений составило 0,1%, а число поступивших обращений не превышает 0,5% от общего числа», — утверждают в Роструде.

РБК направил запрос в Минтруд.

Как нарушаются трудовые права женщин

Чтобы выяснить, какие права россиянок в сфере труда нарушаются чаще всего, ФНПР провела социологическое исследование, в котором приняли участие более 23 тыс. респонденток в возрасте от 26 до 60 лет. В основном опрошенные были представлены наемными сотрудницами организаций. Результаты исследования показали, что к наиболее распространенным нарушениям трудовых прав женщин в России относятся следующие:

Введение дополнительных неоплачиваемых обязанностей и поручений

Это нарушение профсоюзы считают «одной из ярчайших проблем», выявленных в ходе исследования. На личном опыте с ним сталкивались 23% женщин, о подобной практике у знакомых или родственниц сообщили еще 7,7% респонденток. Под неоплачиваемыми обязанностями в данном случае понимаются такие задачи, как принести кофе, убрать помещение и т.д.

Нарушение прав, связанных с больничными и отпусками

С несоблюдением трудовых прав, связанных с графиком отпусков, непредоставлением отпускных дней за свой счет, проблемами с больничными в случае ухода за больным ребенком, направлением в командировки, установлением ночных смен, лично сталкивались 21,4% женщин. Еще 13,2% заявили, что слышали о такой проблеме от знакомых или родственников.

Дискриминация при приеме на работу и трудоустройстве на руководящие должности

Исследование показало, что с дискриминацией по половому признаку при приеме на работу (под этим понимается, например, отказ в трудоустройстве, требование не уходить в декрет на протяжении определенного периода) сталкивались лично или в близком окружении почти 26% опрошенных женщин: 15,9% сообщили, что подобное происходило с их родственниками и знакомыми, а 11% испытали это на личном опыте.

С дискриминацией при назначении на руководящие должности сталкивались 19% опрошенных, при этом личных случаев было всего 6,4%, говорится в исследовании. Доказать факт такой дискриминации очень трудно, а мнение самой женщины часто носит оценочное суждение, отмечают авторы. «Таким образом, можно полагать, что реальная дискриминация по полу при назначении на руководящие должности в России, скорее всего, тесно связана не с позицией работодателя, а с эффектом «стеклянного потолка» — неверием женщин в собственные силы», — считают в ФНПР.

Принуждение к увольнению в случае беременности

С принуждением к увольнению — созданием неприемлемых условий труда, отказом в переводе на более легкий труд или уменьшением оплаты труда с целью вынудить уволиться по собственному желанию — в случае беременности сталкивались почти 25% женщин (10,8% на личном опыте и 14,3% по опыту родственниц и знакомых), следует из материалов ФНПР. Такое поведение работодателей противоречит государственной демографической политике, что делает целесообразным усиление контроля по этому вопросу со стороны государства, полагают авторы.

Аналогично ситуация выглядит и с соблюдением трудовых прав женщин в связи с вопросами здоровья, говорится в исследовании. С принуждением к увольнению при возникновении проблем со здоровьем сталкиваются почти четверть опрошенных россиянок (лично и в окружении).

Занижение предлагаемой женщинам оплаты труда

С занижением предлагаемой женщинам зарплаты по сравнению с зарплатой мужчин, занятых на аналогичных должностях, всего столкнулись почти 20% респонденток — в том числе 9,5% испытали это на личном опыте, говорится в исследовании. Однако, несмотря на то что проблема равенства оплаты труда мужчин и женщин в России существует, она стоит менее остро, чем соблюдение иных трудовых прав женщин, полагают в ФНПР. По данным Росстата, в 2021 году средняя зарплата женщин была на 27,5% ниже, чем мужчин. При этом Минтруд отмечал, что этот разрыв в среднем по экономике практически не меняется.

Молодые работницы значительно чаще сталкиваются с занижением предлагаемой оплаты труда, говорится в исследовании. Впрочем, с возрастом эта разница уменьшается, так же как и частота дискриминации по полу при найме и назначении на руководящие позиции. «В целом с наибольшей дискриминацией по полу женщины сталкиваются именно в первые годы своей трудовой деятельности», — отмечают авторы.

Харассмент и должностное давление

Харассмент (домогательства, намеки, прикосновения) и связанное с этим должностное давление, согласно данным опроса, не являются в России остро стоящей проблемой для женщин. Лично или косвенно с этим столкнулись 13,5% опрошенных сотрудниц. При этом практически все случаи харассмента получают огласку, указывают авторы. По данным опроса HeadHunter (с выборкой в разы меньше), с домогательствами на работе сталкивается почти в два раза больше женщин, чем по данным ФНПР, — 24%, писал РБК.

Неконфликтность и баланс интересов

Перечисленные в исследовании ФНПР нарушения действительно не редкость, и в каждой профессиональной нише могут быть дополнительные ситуации, при которых подобная дискриминация имеет место, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, часто ситуацию усугубляет правовая неграмотность россиянок.

«Некоторые из этих нарушений происходят по неопытности и незнанию самих женщин, так как принуждение, например, к дополнительной работе (принести кофе и т.п.) является просьбой, но не приказом и не включено в непосредственные трудовые обязанности. То есть женщина может такие поручения не выполнять, аргументируя отказ с отсылкой на должностную инструкцию. Также можно защитить себя с помощью обращения в органы по защите трудовых прав», — отметил он.

Фиксирование жалоб и штрафные санкции в отношении недобросовестных работодателей могли бы частично решить проблему нарушения трудовых прав женщин, полагает Горбунов. Однако чаще всего сами сотрудницы не готовы идти на конфликты и молча принимают сложившиеся против них обстоятельства, констатировал он.

К похожему выводу пришли и в ФНПР. Зачастую женщины принимают проблему как неизбежность и не акцентируют на ней внимание. Кроме того, хотя большинство респонденток уверены, что хорошо информированы о своих трудовых правах, сталкиваясь с проблемой, они не всегда идентифицируют ее как нарушение, говорится в докладе.

Необходимо соблюдать баланс интересов компании и работника, говорит партнер, руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Лица с семейными обязанностями автоматически получают ряд привилегий, в результате которых женщина с малолетним ребенком «фактически может делать на работе все, что ей хочется, пропускать любые сроки давности и все равно выиграть суд». У сотрудницы появляется ряд дополнительных прав уже на этапе беременности. Поэтому «многие не хотят брать на работу молодую женщину без детей, зная о том, что она может уволиться с компенсацией, а потом требовать восстановления на работе, потому что на момент увольнения была беременна, но не знала, — таких работниц восстанавливают даже при большом сроке давности», отметила Иванова. Подобные кейсы в итоге и приводят к притеснению прав женщин, считает она.