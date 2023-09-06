branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
Как подружить «1С» и Linux — инструкция Pro, 14:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:40
Бизнес выступил против упрощения доступа МВД к перепискам Бизнес, 14:39
Disney дал игрокам US Open доступ к трансляциям после жалобы Медведева Спорт, 14:31
Швецов предложил создать единую налоговую базу по всем инструментам Инвестиции, 14:31
Лавров обсудил с главой МИД Индии зависшие рупии российских экспортеров Финансы, 14:25
Карьера в Узбекистане: какие специалисты сейчас нарасхват Pro, 14:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Швецов предложил ужесточить ответственность за невыплату дивидендов Финансы, 14:19
«Взрыв» в центре Киева оказался облаком строительной пыли Общество, 14:17
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:13
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 14:11
Биография Суровикина исчезла с сайта Минобороны Политика, 14:06
Объем торгов биткоином упал до минимума с октября 2020 года Крипто, 14:00
Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России Экономика, 14:00

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Экономика ,  
0 

Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России

ФНПР: в России до 35% женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав
К частым нарушениям трудовых прав россиянок относятся введение неоплачиваемых обязанностей, непредоставление больничных, дискриминация при найме, сообщили в ФНПР. О нарушении закона работодателем заявила каждая пятая женщина
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, при этом признает это лишь каждая пятая (22%). Об этом говорится в докладе «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика» (есть в распоряжении РБК), подготовленном Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ситуация усугубляется тем, что женщины «не умеют идентифицировать факты нарушения своих трудовых прав или принимают их как неизбежность и не акцентируют на них внимание». Особенно сильно, по данным ФНПР, от дискриминации страдают молодые сотрудницы, делающие первые шаги в профессии.

Инспекции труда уделяют пристальное внимание вопросам соблюдения и защиты трудовых прав женщин, заявили РБК в Роструде. В частности, соблюдению режимов труда и отдыха, охране труда и здоровья, предоставлению отпусков по беременности и родам и другим гарантиям, определенным Трудовым кодексом.

«Ни обращения, ни нарушения трудового законодательства по вопросам особенностей регулирования труда женщин не носят массовый характер. За прошлый год количество таких нарушений составило 0,1%, а число поступивших обращений не превышает 0,5% от общего числа», — утверждают в Роструде.

РБК направил запрос в Минтруд.

Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России

Как нарушаются трудовые права женщин

Чтобы выяснить, какие права россиянок в сфере труда нарушаются чаще всего, ФНПР провела социологическое исследование, в котором приняли участие более 23 тыс. респонденток в возрасте от 26 до 60 лет. В основном опрошенные были представлены наемными сотрудницами организаций. Результаты исследования показали, что к наиболее распространенным нарушениям трудовых прав женщин в России относятся следующие:

Читайте на РБК Pro
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
  • Введение дополнительных неоплачиваемых обязанностей и поручений

Это нарушение профсоюзы считают «одной из ярчайших проблем», выявленных в ходе исследования. На личном опыте с ним сталкивались 23% женщин, о подобной практике у знакомых или родственниц сообщили еще 7,7% респонденток. Под неоплачиваемыми обязанностями в данном случае понимаются такие задачи, как принести кофе, убрать помещение и т.д.

  • Нарушение прав, связанных с больничными и отпусками

С несоблюдением трудовых прав, связанных с графиком отпусков, непредоставлением отпускных дней за свой счет, проблемами с больничными в случае ухода за больным ребенком, направлением в командировки, установлением ночных смен, лично сталкивались 21,4% женщин. Еще 13,2% заявили, что слышали о такой проблеме от знакомых или родственников.

  • Дискриминация при приеме на работу и трудоустройстве на руководящие должности

Исследование показало, что с дискриминацией по половому признаку при приеме на работу (под этим понимается, например, отказ в трудоустройстве, требование не уходить в декрет на протяжении определенного периода) сталкивались лично или в близком окружении почти 26% опрошенных женщин: 15,9% сообщили, что подобное происходило с их родственниками и знакомыми, а 11% испытали это на личном опыте.

С дискриминацией при назначении на руководящие должности сталкивались 19% опрошенных, при этом личных случаев было всего 6,4%, говорится в исследовании. Доказать факт такой дискриминации очень трудно, а мнение самой женщины часто носит оценочное суждение, отмечают авторы. «Таким образом, можно полагать, что реальная дискриминация по полу при назначении на руководящие должности в России, скорее всего, тесно связана не с позицией работодателя, а с эффектом «стеклянного потолка» — неверием женщин в собственные силы», — считают в ФНПР.

  • Принуждение к увольнению в случае беременности

С принуждением к увольнению — созданием неприемлемых условий труда, отказом в переводе на более легкий труд или уменьшением оплаты труда с целью вынудить уволиться по собственному желанию — в случае беременности сталкивались почти 25% женщин (10,8% на личном опыте и 14,3% по опыту родственниц и знакомых), следует из материалов ФНПР. Такое поведение работодателей противоречит государственной демографической политике, что делает целесообразным усиление контроля по этому вопросу со стороны государства, полагают авторы.

Аналогично ситуация выглядит и с соблюдением трудовых прав женщин в связи с вопросами здоровья, говорится в исследовании. С принуждением к увольнению при возникновении проблем со здоровьем сталкиваются почти четверть опрошенных россиянок (лично и в окружении).

  • Занижение предлагаемой женщинам оплаты труда

С занижением предлагаемой женщинам зарплаты по сравнению с зарплатой мужчин, занятых на аналогичных должностях, всего столкнулись почти 20% респонденток — в том числе 9,5% испытали это на личном опыте, говорится в исследовании. Однако, несмотря на то что проблема равенства оплаты труда мужчин и женщин в России существует, она стоит менее остро, чем соблюдение иных трудовых прав женщин, полагают в ФНПР. По данным Росстата, в 2021 году средняя зарплата женщин была на 27,5% ниже, чем мужчин. При этом Минтруд отмечал, что этот разрыв в среднем по экономике практически не меняется.

Молодые работницы значительно чаще сталкиваются с занижением предлагаемой оплаты труда, говорится в исследовании. Впрочем, с возрастом эта разница уменьшается, так же как и частота дискриминации по полу при найме и назначении на руководящие позиции. «В целом с наибольшей дискриминацией по полу женщины сталкиваются именно в первые годы своей трудовой деятельности», — отмечают авторы.

  • Харассмент и должностное давление

Харассмент (домогательства, намеки, прикосновения) и связанное с этим должностное давление, согласно данным опроса, не являются в России остро стоящей проблемой для женщин. Лично или косвенно с этим столкнулись 13,5% опрошенных сотрудниц. При этом практически все случаи харассмента получают огласку, указывают авторы. По данным опроса HeadHunter (с выборкой в разы меньше), с домогательствами на работе сталкивается почти в два раза больше женщин, чем по данным ФНПР, — 24%, писал РБК.

Неконфликтность и баланс интересов

Перечисленные в исследовании ФНПР нарушения действительно не редкость, и в каждой профессиональной нише могут быть дополнительные ситуации, при которых подобная дискриминация имеет место, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, часто ситуацию усугубляет правовая неграмотность россиянок.

«Некоторые из этих нарушений происходят по неопытности и незнанию самих женщин, так как принуждение, например, к дополнительной работе (принести кофе и т.п.) является просьбой, но не приказом и не включено в непосредственные трудовые обязанности. То есть женщина может такие поручения не выполнять, аргументируя отказ с отсылкой на должностную инструкцию. Также можно защитить себя с помощью обращения в органы по защите трудовых прав», — отметил он.

Фиксирование жалоб и штрафные санкции в отношении недобросовестных работодателей могли бы частично решить проблему нарушения трудовых прав женщин, полагает Горбунов. Однако чаще всего сами сотрудницы не готовы идти на конфликты и молча принимают сложившиеся против них обстоятельства, констатировал он.

К похожему выводу пришли и в ФНПР. Зачастую женщины принимают проблему как неизбежность и не акцентируют на ней внимание. Кроме того, хотя большинство респонденток уверены, что хорошо информированы о своих трудовых правах, сталкиваясь с проблемой, они не всегда идентифицируют ее как нарушение, говорится в докладе.

Необходимо соблюдать баланс интересов компании и работника, говорит партнер, руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Лица с семейными обязанностями автоматически получают ряд привилегий, в результате которых женщина с малолетним ребенком «фактически может делать на работе все, что ей хочется, пропускать любые сроки давности и все равно выиграть суд». У сотрудницы появляется ряд дополнительных прав уже на этапе беременности. Поэтому «многие не хотят брать на работу молодую женщину без детей, зная о том, что она может уволиться с компенсацией, а потом требовать восстановления на работе, потому что на момент увольнения была беременна, но не знала, — таких работниц восстанавливают даже при большом сроке давности», отметила Иванова. Подобные кейсы в итоге и приводят к притеснению прав женщин, считает она.

Согласно опросам Росстата, работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в день на 1,5–2 часа больше времени, чем мужчины, говорилось в утвержденной в конце 2022 года правительственной Стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. «Это создает трудности в совмещении женщинами и семейных обязанностей, и трудовой деятельности», — говорится в документе. Целями стратегии обозначены, помимо прочего, снижение дифференциации зарплаты мужчин и женщин, увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в бизнесе и госсекторе.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Федерации независимых профсоюзов права женщин рынок труда

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»