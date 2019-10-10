Bloomberg узнал о планах США заключить валютный пакт с Китаем

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение. Вашингтон предполагает, что оно войдет в «первую фазу» торговой сделки с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание уточняет, что в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США Стивен Мнучин тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность «самой сильной» в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.

Предполагается, что после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых — права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.

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