Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 09 окт, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 09 окт, 13:19
NYT узнала о плане Трампа разрешить некоторым компаниям работать с Huawei Бизнес, 09:36 Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн Политика, 09:20 Лавочка закрывается: инвесторы больше не верят в громкие IPO — Bloomberg Pro, 09:15 Сергей Иванов — о жирах, ЗОЖ и российской продуктовой корзине Партнерский материал, 09:05 Bloomberg узнал о планах США заключить валютный пакт с Китаем Экономика, 08:56 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 08:35 Освобожденная в Иране журналистка Юзик прилетела в Россию Общество, 08:25 Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Общество, 08:21 Лионель Месси назвал свой лучший гол Спорт, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Зачем топ-менеджеру big data и какие тайны хранит обычный чек Pro, 08:05 Иностранные компании в рейтинге РБК 500 Экономика, 08:00 В ходе протестов из-за топлива в Эквадоре задержали более 700 человек Политика, 07:49 Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России Общество, 07:27
Экономика ,  
0 
Bloomberg узнал о планах США заключить валютный пакт с Китаем
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение. Вашингтон предполагает, что оно войдет в «первую фазу» торговой сделки с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание уточняет, что в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США Стивен Мнучин тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность «самой сильной» в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.

Предполагается, что после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых — права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: США, Китай, валюта
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter