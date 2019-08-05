Bloomberg сообщил о готовности Китая к «жесткой игре» из-за пошлин Трампа

Пекин на время запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию из США, узнало агентство. После того как Вашингтон объявил о новых пошлинах на товары из Китая, курс юаня впервые с 2008 года подешевел до 7 юаней за доллар

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Власти Китая на фоне эскалации торговой войны с США поручили государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции в эту страну, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры. Таким образом Пекин показал готовность к жесткой позиции в споре с Вашингтоном.

Эти меры Китай предпринял через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября. Они связаны с двумя моментами, которые американский лидер критиковал особенно сильно. Первый из них касается того, что Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам. Второй — власти этой страны не выполнили обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

Как отмечает Bloomberg, Пекин позволил курсу юаня упасть до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов 5 августа курс национальной валюты КНР, по состоянию на 14:42 по гонконгскому времени (9:42 мск), подешевел на 1,3%, до уровня 7,0292 юаня за доллар. Таким образом он впервые с 2008 года пробил психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере ¥6,9225 за доллар — самый низкий уровень с декабря прошлого года.