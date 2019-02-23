США и Китай договорились о валютном регулировании

США и Китай договорились о валютном регулировании

Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает Bloomberg.

Такое заявление Мнучин сделал во время переговоров с вице-премьер КНР Лю Хэ в Вашингтоне. Глава Минфина США не уточнил деталей соглашения.

Ранее источники Bloomberg утверждали, что Вашингтон попросил Пекин держать курс юаня стабильным. За 2018 го, юань подешевел на 5%, по мнению экспертов, Китай использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин.

Стороны обсуждают данный вопрос несколько месяцев, и представители Китая уже заявили Мнучину, что дальнейшее понижение стоимости юаня не в их интересах, говорили собеседники агентства.