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США и Китай договорились о валютном регулировании

Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает Bloomberg.

Такое заявление Мнучин сделал во время переговоров с вице-премьер КНР Лю Хэ в Вашингтоне. Глава Минфина США не уточнил деталей соглашения.

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Ранее источники Bloomberg утверждали, что Вашингтон попросил Пекин держать курс юаня стабильным. За 2018 го, юань подешевел на 5%, по мнению экспертов, Китай использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин.

Стороны обсуждают данный вопрос несколько месяцев, и представители Китая уже заявили Мнучину, что дальнейшее понижение стоимости юаня не в их интересах, говорили собеседники агентства.

В 2018-м США неоднократно вводили торговые пошлины против Китая, тарифами обложили товары на сумму в $250 млрд, Пекин вводил ответные пошлины. В феврале 2019-го в Белом доме заявили, что если США и Китай не придут к удовлетворительным результатам по торговому соглашению, то Вашингтон может увеличить таможенные пошлины на китайские товарыю

Теги: Минфин США, Китай
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