Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
В Петербурге локализовали пожар площадью 3,5 тыс. кв. м на складе Общество, 08:20
Страны стали репатриировать золото на фоне санкций против России Экономика, 08:14
Шесть человек погибли при нападении на детский сад в Китае Общество, 08:07
МЧС сообщило об угрозе перехода пожара площадью 40 га на село в Башкирии Общество, 07:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Затраты на увеличение МРОТ в два раза к 2030 году оценили в ₽2,4 трлн Экономика, 07:33
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Норвегии убили беженку с Украины Общество, 07:11
Собянин снова выдвинет в сенаторы бывшего управделами Кремля Политика, 07:00
Курьеры «Яндекса» устроили забастовку в центре Астаны Бизнес, 06:41
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили условно Общество, 06:26
Nikkei узнала, что НАТО отложит открытие офиса в Токио из-за Франции Политика, 06:19
В Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м Общество, 06:18
Война санкций ,  
0 

Страны стали репатриировать золото на фоне санкций против России

Reuters: страны стали репатриировать золото в качестве актива-убежища
Почти 60% респондентов считают, что замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Все больше стран репатриируют золотые резервы после введения Западом санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, проведенному американской инвестиционной компанией Invesco. Суверенные фонды фундаментально переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков, участвовавших в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году в ответ на начало военных действия на Украине создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков. Почти 60% респондентов считают, что это сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году. «Мы хранили его [золото] в Лондоне <...>, но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища и обезопасить его», — сказали в одном из центральных банков.

Кроме того, геополитическая напряженность побуждает некоторые центральные банки к валютной диверсификации. 7% полагают, что рост госдолга США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы как мировой резервной валюте. Доля тех, кто видит в китайском юане потенциального кандидата, упала до 18% с 29% в прошлом году. Почти 80% из 142 участников исследования называют геополитическую напряженность самым большим риском в следующем десятилетии.

В июне Bloomberg сообщал, что санкции против России подтолкнули процесс дедолларизации в некоторых странах. Так, Бразилия и Китай заключили соглашение о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях.

Президент Владимир Путин еще в 2018 году заявлял, что у России не цели отказываться от использования доллара, однако нестабильность расчетов в этой валюте «вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов». В сентябре прошлого года он называл дедолларизацию в стране неизбежной.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
санкции против России золотовалютные резервы
Материалы по теме
Reuters назвал основные направления экспорта золота из России
Экономика
Покупки центробанков подняли спрос на золото на максимум за 10 лет
Бизнес
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter