Страны стали репатриировать золото на фоне санкций против России

Почти 60% респондентов считают, что замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году

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Все больше стран репатриируют золотые резервы после введения Западом санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, проведенному американской инвестиционной компанией Invesco. Суверенные фонды фундаментально переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков, участвовавших в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году в ответ на начало военных действия на Украине создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков. Почти 60% респондентов считают, что это сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году. «Мы хранили его [золото] в Лондоне <...>, но теперь мы вернули его в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища и обезопасить его», — сказали в одном из центральных банков.

Кроме того, геополитическая напряженность побуждает некоторые центральные банки к валютной диверсификации. 7% полагают, что рост госдолга США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы как мировой резервной валюте. Доля тех, кто видит в китайском юане потенциального кандидата, упала до 18% с 29% в прошлом году. Почти 80% из 142 участников исследования называют геополитическую напряженность самым большим риском в следующем десятилетии.

В июне Bloomberg сообщал, что санкции против России подтолкнули процесс дедолларизации в некоторых странах. Так, Бразилия и Китай заключили соглашение о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях.

Президент Владимир Путин еще в 2018 году заявлял, что у России не цели отказываться от использования доллара, однако нестабильность расчетов в этой валюте «вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов». В сентябре прошлого года он называл дедолларизацию в стране неизбежной.