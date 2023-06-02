Bloomberg рассказал, как Россия вызвала реакцию на гегемонию доллара

Страны активизировали шаги в направлении дедолларизации после антироссийских санкций, пишет Bloomberg. Эксперты считают, что отказ от американской валюты будет долгим процессом. По их словам, пока альтернативы валюте-гегемона нет

Фото: Mark Wilson / Getty Images

США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Так, Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях, напоминает агентство. Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) решила активизировать использование валют стран-участниц в региональной торговле и инвестициях.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара». В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу доллару во внешней торговле.

По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляются около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями. Поскольку банки, которые обрабатывают трансграничные долларовые потоки, имеют счета в Федеральной резервной системе, они подвержены риску санкций, отмечает Bloomberg.

В Минфине США на запрос агентства сослались на недавнее заявление главы ведомства Джанет Йеллен. В апреле она признала, что «когда вводятся финансовые санкции, связанные с долларом, есть риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара». В то же время она отметила, что доллар не случайно используется в качестве мировой валюты, и найти ему замену с аналогичными свойствами будет не так просто.

Опрошенные Bloomberg обозреватели рынка с этим согласны. Несмотря на то, что все больше стран стремятся снизить свою зависимость от доллара, мало кто ожидает, что его доминирующее положение в мировой торговле и финансах окажется под угрозой в ближайшее время. Во-первых, пока почти нет признаков того, что какая-нибудь другая валюта сможет обеспечить такой же уровень стабильности, ликвидности и безопасности, говорят обозреватели. А во-вторых, подавляющее большинство союзников США из стран с развитой экономикой, на долю которых приходится более 50% мирового валового внутреннего продукта, не пошли на какие-либо срочные меры для отказа от доллара. Более того, в действительности после того, как США ужесточили санкции против России в прошлом году, доллар вырос по отношению к большинству своих основных валют — это признак того, что снижение его мирового статуса, вероятно, будет долгим процессом, отмечают эксперты. «Я не вижу никакого актива, заменяющего доллар в качестве доминирующей валюты, по крайней мере, для следующего поколения», — говорит глава отдела исследований холдинговой компании K2 Asset Management в Мельбурне Джордж Бубурас.

Тем не менее намерения развивающихся стран двигаться в направлении дедолларизации не ослабевают, пишет Bloomberg. Так, Пакистан в мае заявил, что хочет рассчитываться за российскую нефть в юанях. А ОАЭ сообщили, что ведут переговоры с Индией о стимулировании торговли в рупиях. Министры иностранных дел БРИКС на этой неделе обсудили возможность создания единой валюты.

«Нет сомнений, что дедолларизация ускоряется и будет продолжаться еще долгие годы. США приняли взвешенное решение использовать доллар для причинения боли, и, вероятно, это повлечет за собой долгосрочные последствия», — отметил глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Согласно глобальному опросу, который в августе—октябре 2022 года провела международная ассоциация Gallup International (в России этим занимался холдинг «Ромир»), почти половина населения планеты (47%) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. В том, что этого не произойдет, уверена треть жителей мира, оставшиеся затруднились в прогнозе.

Опрос прошел в крупнейших странах мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан, но в нем не участвовал Китай.

В России прекращения гегемонии доллара ожидают 49% опрошенных и лишь 20% думают наоборот, оставшиеся «затруднилась ответить». В российскую выборку вошли более 1,5 тыс. человек из городов с населением более 100 тыс. человек.