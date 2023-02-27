Лавров исключил участие «золотого миллиарда» в развитии России

Лавров: Россия не будет полагаться на другие страны в создании внешних условий развития

Внешние условия, благоприятные для развития России, до недавнего времени определялись «западным меньшинством»; теперь Москва будет формировать их сама, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Россия будет сама создавать внешние условия, благоприятные для развития страны, не полагаясь на другие страны, заявил глава МИДа Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов — представителей министерства в регионах. Лавров пообещал, что они будут отвечать принципам Устава ООН и «отражать консенсус всех независимых самостоятельных государств».

До недавнего времени, по словам министра, эти условия определялись не Россией, а «западным меньшинством». «Так называемым золотым миллиардом, который все свои внешнеполитические инициативы продвигает с единственной целью — сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют «золотому миллиарду» продолжать колониальную политику и жить за счет других», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как отмечает Washington Post, выражение «золотой миллиард» популярно в русскоязычной среде, но непонятно для большинства жителей США и Европы. Одним из первых его использовал публицист Анатолий Цикунов, который публиковался под псевдонимом «А.Кузьмич». Понятие является частью теории, согласно которой «элиты стремятся присвоить мировые богатства и ресурсы, оставляя остальное население планеты страдать и голодать», пишет NPR; также его могут использовать для обозначения экономического разрыва между населением богатых и бедных стран.

Понятие «золотой миллиард» ранее не раз использовал президент Владимир Путин. Прошлым летом он заявил, что такая модель несправедлива, поскольку «делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной». «Да, конечно, «золотой миллиард» неслучайно стал золотым, добился очень многого. Но он не только занял свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям. В значительной степени обязан своим позициям за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке», — говорил он.

Путин также призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы, позволившей «золотому миллиарду» жить за чужой счет. В октябре Лавров говорил, что число стран, которые «хотят «слепо следовать воле так называемого золотого миллиарда», уменьшается, а приоритетом России является построение взаимовыгодных связей с заинтересованными иностранными партнерами.