Силуанов назвал «бюджетом победы» финансовый план до 2026 года

Правительство охарактеризовало финансовый план на 2024-2026 годы как «бюджет победы», сообщил в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что приоритетом утвержденного бюджета станут выполнение целей военной операции и социальных обязательств.

По его словам, расходы на экономику в принятом бюджете составляют около 10–11% от всего объема трат и они достаточно стабильны. «Действительно, в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы. Поэтому соотношение расходов на экономику в общем объеме трат казны несколько сократилось, но в номинальном выражении они не снизились», — сказал он.

Согласно проекту бюджета, который внесли к Госудуму в конце сентября, наибольшая доля расходов в 2024 году приходилась на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП.

Ко второму чтению власти перевели в открытую часть из закрытой почти 1,2 трлн руб, в основном это коснулось раздела «Национальная оборона», подсчитал РБК. Она составила 725 млрд руб. Более 40% указанной суммы (305,26 млрд руб.) предложили направить на закупку товаров для обеспечения нужд в оборонной сфере, социальные гарантии военнослужащим, совершенствование военно-политической и психологической работы в вооруженных силах.