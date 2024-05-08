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Финансы ,  
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Силуанов назвал, когда Минфин обсудит с Думой изменение налоговой системы

Силуанов: Минфин обсудит с парламентом налоговую реформу на следующей неделе
Налоговую реформу обсудят с парламентом на следующей неделе, в дискуссиях примет участие бизнес, сообщил министр финансов. Он говорил ранее о более справедливой системе с распределением бремени в сторону получающих высокие доходы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На следующей неделе представители Минфина обсудят с парламентом и бизнесом идеи по изменению налоговой системы, сообщил «РИА Новости» министр Антон Силуанов.

«Все будет обсуждаться», — подчеркнул глава Минфина в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по кооректировке налоговой системы.

В прошлом месяце Силуанов выразил уверенность в назревшей необходимости «донастроить» налоговую систему. Для этого, по его словам, будут опираться на принцип справедливого налогообложения. «Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны — формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — рассказал министр.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Тему изменения системы налогов затрагивал и президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

Каждый процентный пункт роста налога на прибыль может увеличить поступления в бюджет на 0,2% ВВП, а такой же рост НДФЛ — на 0,15% ВВП в зависимости от доходной группы, которую затронет повышение, следовало из подсчетов рейтингового агентства АКРА. «Наиболее вероятным вариантом проведения налоговой реформы является изменение параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль», — полагают эксперты. При нынешних ставках и уровне собираемости налог на прибыль ежегодно приносит в консолидированный бюджет доходы, эквивалентные 4% ВВП.

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Минфин Антон Силуанов налогооблажение НДФЛ налоги
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