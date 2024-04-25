Минфин в мае обсудит предложения по налоговой системе

Силуанов: в мае обсудим с бизнесом предложения по налоговой системе

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Министерство финансов в середине мая обсудит с бизнесом конкретные предложения по донастройке налоговой системы, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию», — сказал Силуанов.

По словам министра, одна из ключевых задач готовящейся налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний.

Силуанов пояснил, что еще одна задача налоговой реформы заключается в создании дополнительных стимулов для инвестирования в ключевые сегменты экономики. Правительство определит приоритетные отрасли, в них введут дополнительные налоги.

В ходе съезда Силуанов отметил, что в России назрела необходимость «налоговой донастойки». Он добавил, что при рассмотрении предложений правительство будет руководствоваться принципом справедливости.

«Что такое справедливость? Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны — формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — отметил Силуанов.

По оценке рейтингового агентства АКРА, каждый процентный пункт роста налога на прибыль может увеличить поступления в бюджет на 0,2% ВВП, а такой же рост НДФЛ — на 0,15% ВВП в зависимости от доходной группы, которую затронет повышение.