В Тбилиси усомнились в концепции «танго вдвоем» для возобновления полетов
Грузия положительно воспримет решение России возобновить авиасообщение между странами, заявил председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Interpress.
«Что касается возобновления полетов, то это наложенная [Россией] санкция. Если односторонние санкции будут сняты Россией, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников», — сказал он журналистам.
Политик не согласился со словами главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о том, что для возобновления авиасообщения нужно согласие обеих сторон. Ранее он заявил РБК, что Россия и Грузия обсуждают этот вопрос, но «для танго нужны двое».
«Если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», — отметил Карасин.
Кобахидзе в ответ подчеркнул, что решение о приостановке полетов в 2019 году приняли российские власти. «Если они отменят эту санкцию, это их решение. Мы приветствуем [восстановление авиасообщения], так как это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна», — заявил он.
О том, что Россия и Грузия могут в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение, 18 января говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он указал на активное развитие контактов между двумя государствами и допустил, что в ближайшее время авиасообщение могут восстановить.
Москва приостановила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года из-за масштабных протестов. Они начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказывалась против возобновления авиасообщения. Это может быть неуместно в контексте украинского конфликта, говорила она.