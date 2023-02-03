В Тбилиси усомнились в концепции «танго вдвоем» для возобновления полетов

Решение о возобновлении перелетов должна принимать Россия, которая приостановила их в 2019 году, подчеркнул Кобахидзе. Он не согласился со словами главы комитета Госдумы Григория Карасина о том, что «для танго нужны двое»

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Грузия положительно воспримет решение России возобновить авиасообщение между странами, заявил председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Interpress.

«Что касается возобновления полетов, то это наложенная [Россией] санкция. Если односторонние санкции будут сняты Россией, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников», — сказал он журналистам.

Политик не согласился со словами главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о том, что для возобновления авиасообщения нужно согласие обеих сторон. Ранее он заявил РБК, что Россия и Грузия обсуждают этот вопрос, но «для танго нужны двое».

«Если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», — отметил Карасин.

Кобахидзе в ответ подчеркнул, что решение о приостановке полетов в 2019 году приняли российские власти. «Если они отменят эту санкцию, это их решение. Мы приветствуем [восстановление авиасообщения], так как это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна», — заявил он.

О том, что Россия и Грузия могут в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение, 18 января говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он указал на активное развитие контактов между двумя государствами и допустил, что в ближайшее время авиасообщение могут восстановить.

Москва приостановила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года из-за масштабных протестов. Они начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказывалась против возобновления авиасообщения. Это может быть неуместно в контексте украинского конфликта, говорила она.