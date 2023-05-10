Прибыль госкомпаний в России упала сильнее, чем у частных

Компании с госучастием заработали в 2022 году на 52% меньше, чем год назад, зафиксировал Росстат, тогда как в целом прибыль бизнеса снизилась на 12,6%. По последним оценкам экспертов, доля госсектора в экономике превысила 55%

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Прибыль компаний с государственным участием в 2022 году составила 2,136 трлн руб. — это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году, следует из данных Росстата, размещенных в начале мая и изученных РБК.

Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыли прибыльных минус убытки убыточных) акционерных обществ в федеральной собственности. Учитываются компании, где Федерация владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом на участие в управлении («золотой акцией»), то есть такие, как «Газпром», РЖД, АЛРОСА, «Россети», ВТБ, Сбербанк, «РусГидро», «Роснефтегаз», «Аэрофлот» и другие.

На конец 2022 года насчитывалось 507 акционерных обществ в федеральной собственности (годом ранее — 646), следует из данных Росстата. Примерно две трети госкомпаний завершили 2022 год с чистой прибылью.

Ранее Росстат оценил, какой сальдированный результат в 2022 году получили российские крупные и средние нефинансовые предприятия, включая госкомпании, но без госучреждений. За год жестких санкций прибыль бизнеса сократилась на 12,6%, до 25,93 трлн руб. Таким образом, из сопоставления следует, что сальдированная прибыль акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, в 2022 году упала сильнее, чем в целом у коммерческого бизнеса.

Убытки ФГУПов Что касается федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), то они третий год подряд демонстрируют сальдированный убыток — в 2022 году он составил 34,4 млрд руб., чуть меньше, чем в 2021 году. В последний раз они были прибыльными до пандемии, в 2019 году, когда заработали 42,4 млрд руб. Среди унитарных предприятий не во всех отраслях зафиксированы убытки. В частности, в 46 раз больше за год удалось заработать ФГУПам в сфере культуры и спорта, в 10,3 раза — в сфере обрабатывающих производств. Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности продолжило сокращаться. За шесть лет, с 2016 по 2022 год, оно поступательно снижалось — с 64,5 до 52,4 тыс. Сильнее всего происходит сокращение числа унитарных предприятий (ФГУПов и МУПов), в 2019 году был принят закон о преобразовании унитарных предприятий в иные организационно-правовые формы.

Какие госкомпании получили прибыль

Совокупное снижение прибыли госкомпаний отчасти объясняется эффектом высокой базы 2021 года, когда они заработали около 4,5 трлн руб., говорит старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. «То есть те отрасли, которые наиболее сильно пострадали в период пандемии 2020 года, в 2021 году показали сильный рост, а он был, в свою очередь, обусловлен низкой базой 2020-го. Кроме того, санкции 2022 года оказали давление на большинство отраслей», — отмечает она.

В отраслевом разрезе среди акционерных обществ с госучастием больше всех, как и в прошлые годы, заработали компании, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (эти сферы относятся к одному разделу в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, ОКВЭД). Их сальдированная прибыль в 2022 году составила почти 1 трлн руб., что, впрочем, более чем в три раза меньше, чем годом ранее. К данному ОКВЭД относится деятельность «Газпрома», чья головная компания получила в прошлом году прибыль 747 млрд руб. (в 3,6 раза меньше, чем в 2021-м).

Нарастить прибыль в процентном отношении больше всего удалось компаниям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом, — на 69%, хотя в денежном эквиваленте их вклад в общий результат госкомпаний невелик (2,28 млрд руб.). Также в заметном плюсе сферы научной и профессиональной деятельности, транспортировки и хранения.

Прибыли в транспортировке и хранении (216 млрд руб. в 2022 году, на четверть больше, чем в 2021-м) растут вследствие развития логистических маршрутов в стране в условиях сокращения поставок из-за рубежа, объясняет Бондаренко. Еще один фактор — рост цен на перевозки, который опережает инфляцию. «В дополнение к этому происходит рост объемов онлайн-продаж. Некоторые компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, расширяют услуги или формируют своего рода партнерства с компаниями-агрегаторами (в качестве примера — «Почта России» и ее коллаборация с «Авито»). Рынок доставки посылок малого объема продолжает расширяться», — добавляет она.

Рост прибыли госкомпаний, связанных с научно-технической и профессиональной деятельностью, по ее мнению, обусловлен ростом объемов господдержки в рамках проведения с 2022 по 2031 год «Десятилетия науки и технологий». Программа подразумевает привлечение молодежи в сферу науки и развития технологий, реализацию научно-исследовательских проектов, а это в том числе университеты и научные организации.

Как меняется доля госсектора в ВВП

Наиболее свежая оценка доли госсектора в экономике России дана экспертами Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС по итогам 2021 года — 52,6% ВВП, что стало максимумом за всю историю наблюдений с начала 2000-х годов. Другие организации, отслеживающие этот показатель по собственным методикам (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, Федеральная антимонопольная служба), не обновляли оценки несколько лет. Последние приведенные ими расчеты сильно разнились — от 33 до 70% ВВП.

Разные международные институты и организации используют собственные методики оценки госсектора в экономике: они отличаются, например, числом исследуемых госкомпаний, а потому приводят к противоречивым результатам, пишут эксперты ИПЭИ РАНХиГС в статье «Подходы к измерению государственного сектора и оценке его эффективности», опубликованной в последнем номере «Финансового журнала» НИФИ Минфина. Подход самих исследователей из РАНХиГС основан на учете трех компонентов госсектора — компаний с госучастием, сектора государственного управления и государственных унитарных предприятий. Компаниями с госучастием исследователи считают те, где государство прямо или косвенно владеет более 10% пакета акций, что соответствует методике ОЭСР. К сектору госуправления относятся органы, оказывающие государственные услуги. В том числе это министерства и ведомства разного уровня (федеральные, региональные), бюджетные организации (школы, больницы), пояснил РБК заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Доля госсектора за последние двадцать лет выросла почти в два раза, только за предыдущие пять лет она увеличилась с 47,5 до 56,2% ВВП, оценили в РАНХиГС. Основным источником роста масштабов государственного сектора за 2021 год стали компании с государственным участием. Их вклад в ВВП вырос с 34,6% в 2020 году до 41,9% в 2021-м, что является рекордным ростом, а доля сектора госуправления и унитарных предприятий снизилась. Компании с госучастием являются наиболее волатильным элементом вклада госсектора в экономику: через их показатели проявляется нестабильность внешних сырьевых рынков, отмечается в статье.

Отраслевое распределение показывает, что госсектор охватывает существенное количество отраслей экономики России, причем как по выручке, так и по активам, что, в свою очередь, дополнительно свидетельствует об обширности его присутствия. На основе данных базы Orbis (охватывает сведения о 370 млн частных и публичных компаний по всему миру) эксперты РАНХиГС выяснили, что в среднем за 2012–2020 годы доля 26% по выручке приходилась на транспортно-логистический сектор, 20% — на производство, 15% — на добычу полезных ископаемых. По активам доля 53% приходится на финансовый сектор.

Будет ли расти роль государства в экономике

Проследить динамику доли госсектора в экономике в 2022 году можно будет летом, когда появится отчетность публичных компаний, где отражена структура собственности, отмечает Абрамов, но он не ждет драматических изменений в ней.

По его словам, для резкого сокращения доли госсектора в экономике нужны серьезные сдвиги в ее структуре. «Государственные компании преобладают в крупных отраслях — ТЭК, железные дороги, банковский сектор. Эти отрасли имеют циклический характер: когда цены на нефть растут, растет и доля государственной собственности в ВВП. Если будут расти альтернативные секторы, где государство присутствует меньше, то его доля будет снижаться. Если этого не произойдет, то в ближайшие годы мы будем наблюдать слабый тренд на увеличение», — считает он.

Роль государства в экономике в теории способна снизить приватизация. Вернуться к этому вопросу в начале апреля предлагал глава ВТБ Андрей Костин. «Но это произойдет, только если в частные руки перейдет большой пакет акций крупных компаний. При сокращении доли государства с 50 до 30% акций компания все равно останется государственной», — замечает Абрамов.

В свою очередь, Бондаренко считает, что роль государства в экономике после 2022 года увеличится с учетом ухода ряда иностранных компаний из России (но это предположение не основано на конкретных расчетах).