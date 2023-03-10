Росстат оценил, сколько российский бизнес заработал в санкционный год

Российские предприятия в 2022 году заработали на 12,6% меньше прибыли, чем годом ранее. Наилучшую динамику показали компании в строительстве и железнодорожных грузоперевозках, наихудшую — в рыболовстве и оптовой торговле

Сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) российских компаний по итогам 2022 года снизился на 12,6% по сравнению с 2021 годом, сообщил Росстат: в санкционный год предприятия заработали 25,93 трлн руб. (в 2021 году — 29,66 трлн руб.).

Сокращение сальдированной прибыли российских компаний в год действия жестких санкций оказалась менее сильным, чем в пандемийный 2020 год. Тогда бизнес заработал на 23,5% меньше результата 2019 года.

Совокупная прибыль прибыльных организаций в 2022 году достигла 31,31 трлн руб., а убыток убыточных составил около 5,38 трлн. По итогам года прибыль получили 43,1 тыс. организаций, а убыток — 15,2 тыс. организаций (их совокупный убыток оказался в 1,9 раза выше значения предыдущего года).

Росстат дает показатели в действующих ценах, то есть без учета инфляции (в 2022 году составила чуть менее 12%). В относительном выражении сальдированный результат бизнеса в 2022 году соответствует 17,1% ВВП по сравнению с 21,9% ВВП в 2021 году.

Методология Росстата Баланс прибылей и убытков рассчитывается Росстатом на множестве средних и крупных нефинансовых предприятий по сопоставимому кругу организаций, госучреждения не входят в расчет. Росстат получает оперативную (помесячную) статистическую информацию по форме П-3 на основании бухгалтерской отчетности. По итогам года данные уточняются, но, как правило, незначительно, сказал РБК представитель Росстата.

Самые прибыльные и убыточные отрасли

Наибольшее снижение сальдированного финансового результата в 2022 году Росстат зафиксировал в отраслях рыболовства и рыбоводства (особенно — в организациях Калининградской и Архангельской областей), а также в оптовой торговле, где учитывается и торговля газом (Пензенская область, Санкт-Петербург). Сальдированные прибыли в этих отраслях сократились на 42,3 и 29% соответственно. Также сильно просел результат в секторе добычи нефти и газа — на 21,4%.

В розничной торговле (без автотранспорта) сальдированный финансовый результат вырос на 31,2%.

Наиболее высокие темпы роста сальдированного показателя прибылей и убытков в 2022 году показали организации, занимающиеся строительством (заметнее всего — в Чечне и Бурятии) и железнодорожными грузовыми перевозками (Москва) — в 2,3 и в 2,7 раза соответственно, а также гостиницы и предприятия общественного питания (Брянская и Волгоградская области) — почти в два раза.

Основная доля чистых прибылей в экономике приходится на отрасли добычи полезных ископаемых (5,7 трлн руб., или 22%), обрабатывающей промышленности (8,25 трлн, или почти 32%), оптовой торговли (более 4 трлн, или 15,6%).

Динамика прибылей в секторе оптовой торговли может быть связана с финансовыми показателями «Газпрома», поскольку основной вид деятельности компании — это оптовая торговля топливом. Аналитики Sber CIB отмечали в ноябре, что прибыль «Газпрома» во втором полугодии 2022 года может оказаться околонулевой, поскольку объемы поставок уменьшились, цена реализации газа в Европе осенью снизилась, а налоговая нагрузка на «Газпром» выросла. За первое полугодие монополия получила прибыль в 2,5 трлн руб., что в 2,6 раза превысило результат первого полугодия 2021 года (но речь про показатели по МСФО, а Росстат агрегирует данные по российским стандартам).

Ограничения для инвестиций

Как не оправдались самые пессимистичные опасения по спаду ВВП и промышленного производства, так и финансовые результаты корпоративного сектора оказались лучше ожиданий, отмечает замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «На фоне мрачных прогнозов начала года сокращение сальдированного финансового результата на 12,6% в номинальном выражении формально можно считать успехом», — считает он.

Однако фактически это не очень хороший показатель, добавляет Миронов. «Он говорит о росте санкционных издержек на логистику, параллельный импорт, и о том, что предприятия в условиях большой «военной премии» [роста оборонной промышленности] не смогли нарастить финансовый результат», — рассуждает эксперт.

Прибыли компаний служат важной базой для будущих инвестиций в основной капитал, но этот показатель «демонстрирует серьезное снижение, свидетельствующее о нарастании финансовых ограничений для будущих инвестиций», пишет доктор экономических наук Игорь Николаев в свежем номере «Вестника Института экономики РАН».

Миронов соглашается: снижение сальдированного результата компаний повлияет на инвестиции, которые в основном финансируются за счет прибыли, а они нужны для технологического развития предприятий в условиях санкционных ограничений.