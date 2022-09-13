Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке Бизнес, 08:01
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 07:58
Армения обратилась к России, ОДКБ и СБ ООН из-за действий Азербайджана Политика, 07:53
Стремоусов назвал потери ВСУ на херсонском направлении Политика, 07:47
Акции Tesla подешевели. Стоит ли их покупать сейчас Pro, 07:47
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 07:25
Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг Экономика, 07:22
Вильфанд спрогнозировал потепление до 30 градусов в Крыму и на Кубани Общество, 07:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россияне резко увеличили спрос на кредитки Финансы, 07:00
«Коммерсантъ» узнал об усилении надзора за расселением аварийного жилья Общество, 06:37
Россия попросила генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи США виз Политика, 06:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Росстат запланировал включить бонусы и инвестиции в учет доходов россиян Экономика, 06:00
Блинкен счел маловероятным достижение согласия с Ираном по ядерной сделке Политика, 05:31
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  

Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Госкомпании увеличили закупки товаров и услуг, на стоимость которых повлияли санкции. Так, число контрактов по ремонту машин и оборудования выросло на 70%. Заказчики стараются закупиться по старым ценам, объясняют эксперты
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги, на стоимость которых могли повлиять санкционные ограничения. В первом полугодии 2022 года на 70% по сравнению с первой половиной прошлого года выросло число заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования, и на 14% — количество закупок в категории пищевых продуктов, в которую входят сахар, шоколад, чай и кофе. Об этом свидетельствуют результаты анализа размещенных в открытом доступе закупок по 223-ФЗ (регулирует контракты госкомпаний и госкорпораций), который провела группа электронных торговых площадок OTC.ru. Исследование есть в распоряжении РБК.

Эксперты определили десять самых популярных категорий продукции, которые закупали госкомпании в первой половине года (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности — ОКПД2):

  • На первом месте по числу заявок, как и в предыдущие три года, оказались лекарственные препараты и медицинские изделия (112,1 тыс.);
  • на втором месте — медицинское оборудование и инструменты (91,9 тыс.);

«Сохраняющееся лидерство лекарственных препаратов и медицинских товаров связано не только с пандемией, но и со спецификой закупок из медицинской номенклатурной группы — большим количеством позиций в перечне медицинских препаратов и тем, что медицинские организации и компании всегда делают запасы на случаи эпидемий», — объяснил директор по спецпроектам OTC.ru Сергей Сердюков.

В то же время остальные позиции в десятке лидеров поменялись, в чем эксперты увидели влияние вводимых с конца февраля санкций против России.

Эксперты заявили о преобладании иностранных тестов на ВИЧ в госзакупках
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Как поменялись закупки госкомпаний на фоне санкций

Читайте на РБК Pro
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как справиться с ощущением перегруженности: четыре приема — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования

На третье место по числу закупок в топ-10 востребованных категорий вышли «части и принадлежности автотранспортных средств» (поднялась с четвертой позиции в прошлом году). «В 2022 году в связи с введенными против России санкциями транспортные отделы предприятий и компаний стали закупать автозапчасти впрок, чтобы создать складские запасы и сделать ремонт по старым ценам», — считает Сердюков.

На шестое место с 21-го перескочила категория «услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования». Если годом ранее по ней подали 26,6 тыс. заявок, то в этом году — 45,4 тыс., что на 70% больше. Рост числа закупок произошел и в категории «прочих пищевых продуктов», которая поднялась с десятого на седьмое место (плюс 14%, с 38,3 тыс. до 43,8 тыс.).

«Значительное увеличение количества извещений категории «ремонт металлоизделий, машин и оборудования» объясняется желанием компаний отремонтировать технику по старым ценам, — полагает Сердюков.

В свою очередь, к «пищевым продуктам прочим» по ОКПД2 относятся сахар, кофе, чай, приправы, детское питание. Рост закупок также связан с желанием госкомпаний сделать складские запасы до налаживания новых цепочек поставок с российскими поставщиками или партнерами из дружественных стран, полагают в OTC.ru.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года рост потребительских цен составил 15,9% в годовом выражении. Индекс цен производителей (отражает цены на всех стадиях производства, включая стоимость сырья) вырос еще больше — на 22,5%. Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 47,7%.

Желание закупиться «по старым ценам» действительно может быть одной из причин, почему закупки по ремонту металлоизделий, машин и оборудования стали более востребованными с точки зрения их числа, соглашается эксперт сервиса «Контур.Торги» Ксения Петрофанова. «Но кроме того, это связано и с тем, что заказчики по 223-ФЗ стали разбивать крупные закупки и публиковать больше недорогих закупок, чтобы актуализировать цены до уровня рыночных», — говорит она.

В то же время эксперт признает, что отследить все колебания рынка закупок, вызванные внешними санкциями, сложно. Например, отрасль «продовольственные товары» включает в себя товары, которые были представлены ушедшими из России иностранными брендами и выделить отдельно эти группы товаров в рамках закупок невозможно. «Но в целом сейчас ситуация в закупках постепенно выравнивается по сравнению с концом февраля и началом марта. Госзакупки остаются для бизнеса стабильным каналом продаж в условиях кризиса», — констатирует Петрофанова.

Власти предложили убрать часть госзакупок из публичного доступа
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Специфика закрытых госконтрактов

Сравнение динамики госзакупок на протяжении года осложняет то, что с марта часть госконтрактов было решено убрать из публичного доступа, чтобы исключить дополнительные санкционные риски. Своим постановлением правительство разрешило компаниям, попавшим под санкции, не размещать свои закупки в открытом доступе в единой информационной системе (ЕИС). До этого по общему правилу из открытого доступа скрывались госзакупки, на которые распространялась гостайна, связанные с обеспечением обороны и безопасности, а также те, по которым правительство приняло соответствующие решения.

Такие закрытые закупки происходят «по приглашению»: заказчик направляет предложения не менее, чем двум поставщикам, а правила проведения закрытой конкурентной закупки определяются положением о закупках конкретного заказчика, пояснили в «Контур.Торгах».

На ЕИС эти тендеры не отражаются, электронные торговые площадки их не видят. Это значит, что часть закупок выпала из анализа годовой динамики. Например, в данных первого полугодия 2022 года отражено, что закупок лекарственных препаратов стало на 6% меньше, чем в тот же период прошлого года, а медицинских инструментов и оборудования — на 13%.

На самом деле, вероятнее всего, снижения объема закупок лекарственных средств не произошло, потому что часть из них может быть скрыта, предположил Сердюков. Одновременно прирост в категориях продукции, показавших увеличение числа закупок, напротив, может быть недооценен.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
Госзакупки госкомпании санкции
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов на рекордный ₽1 трлн
Бизнес
Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе
Финансы
Блинкен обсудил с фон дер Ляйен ужесточение санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter