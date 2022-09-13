Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг

Госкомпании увеличили закупки товаров и услуг, на стоимость которых повлияли санкции. Так, число контрактов по ремонту машин и оборудования выросло на 70%. Заказчики стараются закупиться по старым ценам, объясняют эксперты

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги, на стоимость которых могли повлиять санкционные ограничения. В первом полугодии 2022 года на 70% по сравнению с первой половиной прошлого года выросло число заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования, и на 14% — количество закупок в категории пищевых продуктов, в которую входят сахар, шоколад, чай и кофе. Об этом свидетельствуют результаты анализа размещенных в открытом доступе закупок по 223-ФЗ (регулирует контракты госкомпаний и госкорпораций), который провела группа электронных торговых площадок OTC.ru. Исследование есть в распоряжении РБК.

Эксперты определили десять самых популярных категорий продукции, которые закупали госкомпании в первой половине года (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности — ОКПД2):

На первом месте по числу заявок, как и в предыдущие три года, оказались лекарственные препараты и медицинские изделия (112,1 тыс.);

на втором месте — медицинское оборудование и инструменты (91,9 тыс.);

«Сохраняющееся лидерство лекарственных препаратов и медицинских товаров связано не только с пандемией, но и со спецификой закупок из медицинской номенклатурной группы — большим количеством позиций в перечне медицинских препаратов и тем, что медицинские организации и компании всегда делают запасы на случаи эпидемий», — объяснил директор по спецпроектам OTC.ru Сергей Сердюков.

В то же время остальные позиции в десятке лидеров поменялись, в чем эксперты увидели влияние вводимых с конца февраля санкций против России.

Как поменялись закупки госкомпаний на фоне санкций

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На третье место по числу закупок в топ-10 востребованных категорий вышли «части и принадлежности автотранспортных средств» (поднялась с четвертой позиции в прошлом году). «В 2022 году в связи с введенными против России санкциями транспортные отделы предприятий и компаний стали закупать автозапчасти впрок, чтобы создать складские запасы и сделать ремонт по старым ценам», — считает Сердюков.

На шестое место с 21-го перескочила категория «услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования». Если годом ранее по ней подали 26,6 тыс. заявок, то в этом году — 45,4 тыс., что на 70% больше. Рост числа закупок произошел и в категории «прочих пищевых продуктов», которая поднялась с десятого на седьмое место (плюс 14%, с 38,3 тыс. до 43,8 тыс.).

«Значительное увеличение количества извещений категории «ремонт металлоизделий, машин и оборудования» объясняется желанием компаний отремонтировать технику по старым ценам, — полагает Сердюков.

В свою очередь, к «пищевым продуктам прочим» по ОКПД2 относятся сахар, кофе, чай, приправы, детское питание. Рост закупок также связан с желанием госкомпаний сделать складские запасы до налаживания новых цепочек поставок с российскими поставщиками или партнерами из дружественных стран, полагают в OTC.ru.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года рост потребительских цен составил 15,9% в годовом выражении. Индекс цен производителей (отражает цены на всех стадиях производства, включая стоимость сырья) вырос еще больше — на 22,5%. Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 47,7%.

Желание закупиться «по старым ценам» действительно может быть одной из причин, почему закупки по ремонту металлоизделий, машин и оборудования стали более востребованными с точки зрения их числа, соглашается эксперт сервиса «Контур.Торги» Ксения Петрофанова. «Но кроме того, это связано и с тем, что заказчики по 223-ФЗ стали разбивать крупные закупки и публиковать больше недорогих закупок, чтобы актуализировать цены до уровня рыночных», — говорит она.

В то же время эксперт признает, что отследить все колебания рынка закупок, вызванные внешними санкциями, сложно. Например, отрасль «продовольственные товары» включает в себя товары, которые были представлены ушедшими из России иностранными брендами и выделить отдельно эти группы товаров в рамках закупок невозможно. «Но в целом сейчас ситуация в закупках постепенно выравнивается по сравнению с концом февраля и началом марта. Госзакупки остаются для бизнеса стабильным каналом продаж в условиях кризиса», — констатирует Петрофанова.

Специфика закрытых госконтрактов

Сравнение динамики госзакупок на протяжении года осложняет то, что с марта часть госконтрактов было решено убрать из публичного доступа, чтобы исключить дополнительные санкционные риски. Своим постановлением правительство разрешило компаниям, попавшим под санкции, не размещать свои закупки в открытом доступе в единой информационной системе (ЕИС). До этого по общему правилу из открытого доступа скрывались госзакупки, на которые распространялась гостайна, связанные с обеспечением обороны и безопасности, а также те, по которым правительство приняло соответствующие решения.

Такие закрытые закупки происходят «по приглашению»: заказчик направляет предложения не менее, чем двум поставщикам, а правила проведения закрытой конкурентной закупки определяются положением о закупках конкретного заказчика, пояснили в «Контур.Торгах».

На ЕИС эти тендеры не отражаются, электронные торговые площадки их не видят. Это значит, что часть закупок выпала из анализа годовой динамики. Например, в данных первого полугодия 2022 года отражено, что закупок лекарственных препаратов стало на 6% меньше, чем в тот же период прошлого года, а медицинских инструментов и оборудования — на 13%.

На самом деле, вероятнее всего, снижения объема закупок лекарственных средств не произошло, потому что часть из них может быть скрыта, предположил Сердюков. Одновременно прирост в категориях продукции, показавших увеличение числа закупок, напротив, может быть недооценен.