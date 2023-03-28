Минфин запланировал сокращение казенных госучреждений

Казенные учреждения — самые многочисленные среди федеральных госструктур, больше всего их в ведении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС. Сокращение числа ФКУ позволит поднять зарплаты их сотрудникам, рассчитывают в Минфине

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации». Об этом говорится в проекте итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год» (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами.

При этом уточняется, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены «с целью повышения уровня оплаты их труда».

В пресс-службе Минфина РБК подтвердили, что кабмин «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока».

В прошлом году Минфин уже инициировал сокращения в двух федеральных казенных учреждениях, следует из проекта доклада. Они были проведены на основании распоряжения правительства от 31 января 2023 года.

В результате предельная штатная численность работников была сокращена на 924 единицы в ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы и на 2196 в «Центре по обеспечению деятельности Казначейства России», подведомственном Федеральному казначейству.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, данные учреждения были определены «для апробации подходов к повышению уровня оплаты труда работников казенных учреждений за счет сокращения вакантной численности с сохранением высвобождаемых объемов бюджетных ассигнований».

Учитывая, что доля вакантных должностей не является постоянной величиной и может колебаться в течение определенного периода, формирование полного перечня казенных учреждений, где пройдут сокращения, требует проведения дополнительного анализа, подчеркнули в пресс-службе. В частности, надо учитывать динамику изменения фактической численности работников, характера выполняемых учреждением полномочий (например, сезонности).

После анализа Минфин представит в правительство предложения «в части сокращения вакантных должностей работников всех казенных учреждений (с высоким уровнем вакансий) и одновременного направления высвобождаемых средств на повышение уровня оплаты труда работников данных учреждений». При этом в федеральных казенных учреждениях предполагается сохранить долю вакантных должностей, необходимых для обеспечения эффективного управления кадровым составом, отметили в пресс-службе.

Что такое ФКУ и сколько их в России

Федеральные казенные учреждения — бюджетные учреждения, работа которых направлена на обеспечение исполнения функций федеральных министерств и ведомств. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, если это предусмотрено в его учредительном документе. В таком случае полученные доходы поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы.

Федеральные казенные учреждения — самые многочисленные в структуре федеральных госучреждений, их порядка 75% (согласно последним данным Росстата). Федеральные государственные бюджетные учреждения составляют 23%, еще около 2% приходится на федеральные государственные автономные учреждения.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 9024 федеральных государственных казенных учреждений. С 2018 года их количество последовательно сокращается.

Больше всего федеральных государственных учреждений (всех типов, включая казенные) находится в ведении МВД (2402), Минюста (1958), ФСИН (1724), Минфина (918), Минобороны (985) и ФНС (634).

Федеральными казенными учреждениями являются, в частности: воинские части и военные комиссариаты, учреждения исполнения наказаний и СИЗО, спецучреждения для социальной реабилитации несовершеннолетних, психиатрические больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения, учреждения МВД, ФМС, ФТС, СВР, ФСО, подразделения МЧС и некоторые другие.

Естественная оптимизация

Идея оптимизировать подведомственную сеть не нова, такие планы периодически возникают как на федеральном, так и на региональном уровне, сказал РБК директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Наиболее успешный пример — оптимизация госучреждений в Москве, проведенная около десяти лет назад, в результате которой действительно выросла доступность услуг для населения и был решен ряд управленческих задач. Также можно вспомнить процесс укрупнения вузов, сказал эксперт.

С одной стороны, на федеральном уровне проводить оптимизацию сложнее, чем на региональном, считает Климанов. Причины — ведомственная разобщенность (оптимизационные решения могут быть проведены только внутри одного ведомства), а также меньшее количество однотипных учреждений.

С другой стороны, казенные учреждения выполняют государственные функции, но не всегда оказывают услуги или выполняют государственные работы. В этом их основное отличие от бюджетных или автономных учреждений, указывает Климанов. В случае с казенным учреждением все полномочия находятся у учреждающего органа власти, он утверждает сметы, штатное расписание, а доходы централизуются в бюджете. «Поэтому у руководителей казенных учреждений нет такой кровной заинтересованности противостоять оптимизации, как у руководителей учреждений другого типа, которые теряют при этом часть доходов от услуг», — отмечает Климанов.

Сегодня на оптимизацию толкает некий естественный процесс, полагает эксперт. С развитием цифровизации не всем казенным учреждениям нужны, например, собственные бухгалтерия и отдел кадров — часто есть возможность централизовать это, например, на уровне всего региона. «Ничего страшного в оптимизации, если мы сократим административно-управленческий персонал небольших учреждений, нет», — говорит эксперт.

Программа оптимизации части госаппарата была утверждена правительством в конце 2020 года и предполагала сокращение центральных аппаратов на 5%, территориальных органов — на 10% (в целом более 32 тыс. единиц) в 2021 году.

В федеральных государственных казенных учреждениях в 2021 году работали 2,57 млн человек (на 1,1% меньше, чем в 2020-м), а фонд оплаты труда в таких организациях составлял 1,79 трлн руб., следует из данных Росстата (почти 200 млн руб. в среднем на одно казенное учреждение).

Идея с повышением зарплат — правильная, считает политолог Николай Миронов. «Есть распространенное общественное мнение, что чиновникам не надо повышать зарплаты, они бездельники, воруют и т.д. А на самом деле в госаппарате у рядовых сотрудников, да и у руководителей среднего звена зарплаты очень небольшие», — сказал он РБК.

Из-за этого квалифицированные кадры высокого уровня не идут работать в госучреждения. Если бы эту проблему удалось решить, это повысило бы качество управления, полагает Миронов. При этом, по его словам, вряд ли распространена проблема излишне раздутых штатных расписаний казенных учреждений. «Другое дело — избыточное количество бюрократических функций, вот это проблема», — заметил он.

По мнению эксперта, сокращения могут быть достаточно объемными и, возможно, затронут впоследствии и другие государственные структуры.