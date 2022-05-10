Bloomberg узнал, что Минфин ожидает худшего спада экономики с 1994 года

По данным агентства, внутренний прогноз Минфина предполагает падение ВВП в 2022 году на 12%. Один из источников Bloomberg уточнил, что это сведет на нет экономический рост за десять лет

Российский Минфин ожидает самого глубокого падения экономики страны за почти 30 лет на фоне усиливающихся западных санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз ведомства.

Как уточняют источники, Минфин полагает, что в 2022 году ВВП России сократится на 12%. В этом случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.

Один из собеседников Bloomberg отмечает, что если прогноз Минфина сбудется, это сведет на нет экономический рост примерно за последние десять лет.

В основном на падение российской экономики влияют запрет на поставки нефти, отказ ЕС от российского газа, а также уход иностранных компаний, считает главный экономист БКС в Москве Наталья Лаврова. По ее мнению, если принимать в расчет только текущие санкции, сокращение экономики России может составить 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

29 апреля Банк России дал первый официальный прогноз по глубине падения российской экономики в условиях жестких санкций. В ЦБ ожидают. что в 2022 году реальный ВВП упадет на 8-10%, в 2023 году — на 0-3%. Рост экономики предполагается только в 2024 году (на 2,5-3,5%).

Примерно тогда же «Ведомости» сообщили со ссылкой на предварительный прогноз Минэкономразвития, что в базовом варианте падение ВВП составит 8,8% в 2022 году. При этом в министерстве ожидают рост уже в 2023 году — на 1,3%. Согласно прогнозу на 2024 год, рост экономики составит 4,6%, в 2025-м — на 2,8%.

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Как полагают аналитики S&P Global Market Intelligence, России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года. Они предположили, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, в 2023-м — на 1,9%, а в 2024 году — вырастет на 1,6%.