Еврогруппа одобрила антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд

В Еврогруппе договорились о новом пакете финансовых мер по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Средства выделят на поддержку бизнеса, борьбу с безработицей, а также пострадавшим странам

Марио Сентену (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Страны ЕС достигли соглашения о мерах по поддержке экономики на фоне эпидемии нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент Еврогруппы Марио Сентену. «Мы потратили на дискуссии шестнадцать с половиной часов [...], но мы это сделали», — сказал Сентену по итогам видеоконференции Еврогруппы. Дискуссия велась в расширенном составе, в ней приняли участие министры финансов стран, не входящих в валютный союз.

Как отметил Сентену, министры одобрили предоставление пострадавшим от кризиса странам кредитной поддержки на сумму порядка €240 млрд. Эти деньги будут выделены из Европейского стабилизационного механизма (ESM) — фонда финансовой поддержки стран еврозоны. Эти средства должны быть потрачены на здравоохранение. «Кредитная линия будет доступной до момента окончания кризиса», — говорится в тексте соглашения, одобренного министрами по итогам видеоконференции.

Помимо кредитов ESM Еврогруппа утвердила и другие меры для помощи странам во время эпидемии:

Временная программа по борьбе с безработицей и кризисными ситуациями (SURE) предусматривает выделение порядка €100 млрд. Эти средства пойдут на предоставления странам займов на льготных условиях для финансовой помощи гражданам, которые испытывают трудности с работой.

Еще €200 млрд будут выделены для кредитной поддержки пострадавшим из-за кризиса компаний ЕС, в частности, малому и среднему бизнесу. «Еврогруппа согласовала внушительный пакет механизмов для реакции на кризис COVID-19 [...]. Европейская система поддержки рабочим, малому и среднему бизнесу и другим компаниям на сумму в половину триллиона евро», — написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Министры еврогруппы также заявили о готовности обсуждать создание специального фонда для восстановления экономик ЕС после кризиса. «Мы должны [...] начать снимать ограничения с наших экономик, когда это будет возможно, но мы должны делать это очень аккуратно, чтобы затем начать восстановительный процесс», — сказал Сентену. Ранее о намерении снять ограничения на работу торговых точек заявили власти Австрии и Чехии.