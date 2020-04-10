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Еврогруппа одобрила антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд

В Еврогруппе договорились о новом пакете финансовых мер по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Средства выделят на поддержку бизнеса, борьбу с безработицей, а также пострадавшим странам
Марио Сентену (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Страны ЕС достигли соглашения о мерах по поддержке экономики на фоне эпидемии нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент Еврогруппы Марио Сентену. «Мы потратили на дискуссии шестнадцать с половиной часов [...], но мы это сделали», — сказал Сентену по итогам видеоконференции Еврогруппы. Дискуссия велась в расширенном составе, в ней приняли участие министры финансов стран, не входящих в валютный союз.

Как отметил Сентену, министры одобрили предоставление пострадавшим от кризиса странам кредитной поддержки на сумму порядка €240 млрд. Эти деньги будут выделены из Европейского стабилизационного механизма (ESM) — фонда финансовой поддержки стран еврозоны. Эти средства должны быть потрачены на здравоохранение. «Кредитная линия будет доступной до момента окончания кризиса», — говорится в тексте соглашения, одобренного министрами по итогам видеоконференции.

Помимо кредитов ESM Еврогруппа утвердила и другие меры для помощи странам во время эпидемии:

  • Временная программа по борьбе с безработицей и кризисными ситуациями (SURE) предусматривает выделение порядка €100 млрд. Эти средства пойдут на предоставления странам займов на льготных условиях для финансовой помощи гражданам, которые испытывают трудности с работой.
  • Еще €200 млрд будут выделены для кредитной поддержки пострадавшим из-за кризиса компаний ЕС, в частности, малому и среднему бизнесу. «Еврогруппа согласовала внушительный пакет механизмов для реакции на кризис COVID-19 [...]. Европейская система поддержки рабочим, малому и среднему бизнесу и другим компаниям на сумму в половину триллиона евро», — написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Министры еврогруппы также заявили о готовности обсуждать создание специального фонда для восстановления экономик ЕС после кризиса. «Мы должны [...] начать снимать ограничения с наших экономик, когда это будет возможно, но мы должны делать это очень аккуратно, чтобы затем начать восстановительный процесс», — сказал Сентену. Ранее о намерении снять ограничения на работу торговых точек заявили власти Австрии и Чехии.

Ранее Европарламент одобрил выделение €37 млрд пострадавшим от эпидемии государствам напрямую из бюджета ЕС. Эти деньги могут быть потрачены как на помощь бизнесу, так и на поддержку системы здравоохранения.

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Для спасения европейской экономики были задействованы не только бюджетные, но и денежно-кредитные меры. Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций — на сумму 750 млрд евро. В ее рамках будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы.

Из-за коронавируса ВВП еврозоны в первом квартале этого года может сократиться на 0,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года, следует из обзора банка Barclays (имеется в распоряжении РБК). В целом ВВП еврозоны в 2020 году может сократиться на 6% в годовом выражении, говорится в опубликованном 22 марта докладе британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research). Однако в четверг аналитики рейтингового агентства Moody's представили обзор, в котором прогнозировали, что ВВП еврозоны сократиться по итогам этого года на 2,2%. «Наш прогноз учитывает, что [принятые в ЕС] меры бюджетного и денежно-кредитного характера помогут избежать перерастания краткосрочного шока в долгосрочный стресс [для экономики]», — говорится в докладе Moody's, поступившем в распоржение РБК.

Автор: Евгений Пудовкин
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