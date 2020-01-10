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Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

По прогнозу ведомства, уровень инфляции может снизиться до 2,2% в начале года. Власти предупреждали, что низкая инфляция может быть чревата для российской экономики
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА новости

В начале 2020 года инфляция в России продолжит снижаться. По прогнозу Минэкономразвития, который есть в распоряжении РБК, в первом квартале рост цен может замедлиться до 2,2–2,3%.

По итогам 2019 года инфляция сложилась ниже цели Банка России 4% и ниже официального прогноза Минэкономразвития, отметили в ведомстве. В декабре она замедлилась до 3%. Основным фактором инфляции стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года — его вклад в инфляцию ведомство оценило в 0,8 п.п. Это меньше изначальных оценок.

«По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5–2,6% год к году, а в первом квартале 2020-го может опуститься до 2,2–2,3% год к году», — говорится в оценке Минэкономразвития.

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Замедление инфляции в России власти называли одним из негативных факторов для экономики. В ноябре президент Владимир Путин отмечал, что в замедлении роста потребительских цен есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также указывал на то, что низкие темпы роста потребительских цен снижают совокупный спрос и тормозят развитие экономики.

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В документе аналитики Минэкономразвития вновь подтверждают, что низкие показатели инфляции во всех секторах рынка — свидетельство негативных явлений. «Такая динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о фундаментальной слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой розничного товарооборота, продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой потребительского импорта в течение 2019 года», — говорят в ведомстве.

Ранее итоги инфляции в России за 2019 год подвел Росстат. Статистическая служба подтвердила предварительную оценку роста цен 3%. За 2019 год продукты в России подорожали в среднем на 2,8% (в лидерах роста крупы и бобовые — 15,2%). Тарифы ЖКХ в 2019 году увеличились в среднем на 4,3%, а стоимость проезда на общественном транспорте — на 6,1%.

Авторы: Юлия Старостина, Георгий Тадтаев
Теги: Минэкономразвития, инфляция
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