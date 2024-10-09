Налоговые поступления в новых регионах превысили уровень всего 2023 года

В бюджеты четырех новых регионов в 2024 году собрано ₽118 млрд налогов, что на 22% превышает уровень всего 2023 года. Дотационность новых регионов снижается, но федеральная поддержка еще долго будет высокой, полагают эксперты

Налоговые поступления четырех новых регионов России в 2024 году по состоянию на конец сентября уже превысили показатели за весь 2023 год, следует из оперативных данных Единого портала бюджетной системы (по состоянию на 28 сентября). Так, почти за девять месяцев 2024 года консолидированные бюджеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (то есть вместе с муниципалитетами) собрали 118 млрд руб. налогов на своих территориях, включая более 96 млрд руб. НДФЛ и 12 млрд руб. налога на прибыль. На ДНР и ЛНР пришлось более 80% совокупных налоговых поступлений новых регионов.

Уровень дотационности (в широком смысле, не ограничиваясь только дотациями в формальном понимании) новых регионов снижается, но федеральная поддержка для достижения среднероссийских показателей еще долго будет оставаться высокой, указывают опрошенные эксперты. Так, в проекте федерального бюджета на 2025 год по разным программам (открытая часть) на нужды новых регионов запланировано более 350 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту. В этот показатель не входит часть межбюджетных трансфертов бюджетам этих регионов — например, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение которых станет известно позднее.

В данный момент продолжается работа над проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы, поэтому данные о плановых объемах межбюджетных трансфертов новым регионам и средств, выделяемых на 2025 год, уточняются, сообщили в пресс-службе Минфина России.

Налоговые сборы

ДНР почти за девять месяцев текущего года собрала в свой бюджет 56,7 млрд руб. от уплаты налогов, в том числе 46,4 млрд руб. составляют поступления от уплаты НДФЛ и 6,7 млрд руб. — налога на прибыль организаций. В бюджет ЛНР, по данным на 28 сентября, собрано 38,7 млрд руб., включая 31,6 млрд руб. НДФЛ и 3,8 млрд руб. налога на прибыль организаций. Запорожская область собрала 14,9 млрд руб. налогов, Херсонская — 7,9 млрд руб.

В 2023 году в консолидированные бюджеты четырех новых регионов в общей сложности поступило 96,4 млрд руб. налоговых платежей, а именно:

49,1 млрд собрала ДНР;

33,2 млрд — ЛНР;

8,9 млрд — Запорожская область;

5,1 млрд — Херсонская область.

По итогам третьего квартала 2024 года план поступления налоговых и неналоговых доходов в новых регионах перевыполнен, также значительно перевыполнены показатели к аналогичному периоду 2023 года, сообщили РБК в Минфине. «Бюджеты новых субъектов Российской Федерации исполняются устойчиво», — добавили там.

Эксперты-налоговики полагают, что можно ожидать дальнейшего роста налоговых поступлений новых регионов. «Это связано с реализацией кампании по восстановлению экономики новых регионов, привлечением туда инвестиций, улучшением качества взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, повышением налоговых ставок по корпоративным и персональным налогам на всей территории России», — говорит советник, руководитель налоговой практики VERBA Legal Евгения Заинчуковская. В частности, поясняет она, июльский закон о масштабных налоговых изменениях (углубление прогрессии НДФЛ, повышение общей ставки налога на прибыль с 20 до 25%) не содержит исключений для новых территорий. «По нашему мнению, можно ожидать роста налоговых поступлений в новых регионах с учетом создания льготных условий для налогообложения», — согласна руководитель налоговых проектов BGMP Элла Лалуева.

С 1 января 2023 года четыре новых региона перешли на нормы налогового законодательства России. Вместе с тем для них установлены временные переходные положения и применяются налоговые льготы. Основная часть налоговых поступлений новых регионов обеспечивается тремя видами налогов: НДФЛ;

«внутренним НДС» с особенностями исчисления;

налогом на прибыль компаний. НДС и часть налога на прибыль, собираемые новыми регионами, идут в федеральный бюджет.

Объем налоговых поступлений в федеральный бюджет и консолидированный бюджет субъектов от новых регионов на ближайшую и среднесрочную перспективу зависит от уровня социально-экономического развития регионов, условий функционирования экономики регионов, вовлеченности экономических субъектов в цепочку производственных связей и также распространенности применения льготных условий налогообложения, прокомментировали РБК в пресс-службе ФНС.

Особенности доходов новых регионов

Налоговые доходы совокупно формируют 93% налоговых и неналоговых доходов новых регионов (по данным за девять месяцев), поясняет младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Иными словами, около 7% собственных доходов этих субъектов — это неналоговые сборы, включая доходы от сдачи имущества в аренду и доходы от управления временно свободными средствами регионального бюджета Федеральным казначейством.

По словам Бухарского, наибольший вклад налоговых доходов в общий бюджет (с учетом безвозмездных перечислений из федерального центра) — в ЛНР (более 36%), наименьший — в Херсонской области (менее 22%).

Прирост этих показателей наблюдается по всем четырем регионам, продолжает эксперт. «В 2023 году налоговые доходы формировали доходную часть бюджетов [новых] регионов менее чем на 14%, что в том числе связано с высокими объемами межбюджетных трансфертов — более 540 млрд руб. по году», — отмечает он.

По данным на 28 сентября 2024 года, суммарный объем трансфертов новым регионам из других бюджетов бюджетной системы превышает 223 млрд руб., уточняет Бухарский. По подсчетам РБК на основе данных Единого портала бюджетной системы, больше всего в 2024 году получила ДНР (101,8 млрд руб.), меньше всего — Херсонская область (26,8 млрд).

По словам профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Натальи Зубаревич, которая опирается на данные за первое полугодие 2024 года, снижение уровня дотационности бюджетов трех из четырех субъектов очевидна. «Хуже ситуация — в Херсонской области. Там дотационный уровень выше 80%, у всех остальных это уже уровень 60–65%. И теперь три из четырех новых территорий имеют уровень дотационности меньше, чем Чечня и Ингушетия, у которых он 83–85%», — отмечает Зубаревич.

Причины снижения зависимости

Зубаревич считает, что такой результат достигнут за счет резкого увеличения поступления НДФЛ, поскольку собираемость налога на прибыль не демонстрирует высоких показателей, как и налога на имущество. Вклад в рост НДФЛ на указанных территориях внесли, скорее всего, сотрудники, направленные на восстановительные работы в разных сферах из других регионов, полагает Зубаревич. «Значимая часть из них находится в структурах, которые юридически зарегистрированы на новых территориях, а по правилам, если юрлицо зарегистрировано на данной территории, и НДФЛ пойдет в бюджет данных территорий», — поясняет она.

По мнению Бухарского, чтобы наверняка говорить о том, что новые регионы в текущем году стали более самостоятельными с точки зрения доходов, нужно дождаться окончания года, так как в конце года может поступать значительная часть трансфертов.

Госпрограмма восстановления

Как и в бюджете на 2024–2026 годы, в новом проекте федерального бюджета, внесенном в Госдуму 30 сентября, заложена государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области». На реализацию программы в 2025 году заложено 316,8 млрд руб. (против 349 млрд, выделявшихся на 2024 год, и актуальной оценки расходов 2024 года в 350 млрд). В 2026 году, согласно проекту бюджета, на программу заложено 320,9 млрд руб., в 2027 году — 302,1 млрд руб.

Из пояснительной записки к проекту бюджета следует, что больше всего средств, выделяемых по программе, будет направлено на строительство, реконструкцию и ремонт жилых домов, административных зданий и социальных и инфраструктурных объектов (104,5 млрд руб.). Более 80 млрд в 2025 году в рамках госпрограммы выделят в адрес компании «Автодор — Управление проектами» на обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры. Около 40 млрд руб. по госпрограмме получит Фонд развития территорий для восстановления объектов и инженерных сооружений коммунальной инфраструктуры. Еще около 30 млрд руб. в рамках программы планируется выделить на строительство и ремонт административных зданий и зданий силовых ведомств, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Более 24,7 млрд планируется направить на меры социальной поддержки граждан, чье жилье и имущество утрачено или повреждено в результате боевых действий.

Также госпрограмма подразумевает выделение средств на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог, реконструкцию объектов электроэнергетики, капитальный ремонт многоквартирных домов.

Другие направления бюджетных субсидий

Кроме средств в рамках адресной госпрограммы по восстановлению новых регионов субсидии для них запланированы и по другим госпрограммам из проекта бюджета, следует из данных пояснительной записки.

Так, в частности, более 16,5 млрд руб. планируется направить ООО «Единый закупщик» на возмещение затрат, возникших при покупке мощностей для поставок электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На различные мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов в 2025 году планируется выделить 12 млрд, следует из пояснительной записки к проекту.

Более 5,2 млрд руб. в 2025 году запланировано на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в четырех новых субъектах.

В рамках федерального проекта «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения» в следующем году в новые регионы запланированы субсидии в размере более 2,1 млрд руб. на закупку школьных автобусов, автомобилей скорой помощи и общественного транспорта. Еще примерно столько же бюджеты этих регионов в 2025 году получат на закупку товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и спортивного инвентаря в рамках федерального проекта «Развитие промышленности социально значимых товаров». Также трансферт примерно в 2 млрд руб. в 2025 году запланирован в рамках федерального проекта «Развитие отдельных территорий» на инфраструктурное обустройство сельских территорий в новых регионах.

Более 1,16 млрд руб. в виде субсидии получит «Дом.РФ» на возмещение банкам и страховым организациям убытков по выданным кредитам на жилье в новых регионах.

По госпрограмме «Развитие здравоохранения» в новые регионы планируется направить 789,2 млн руб. на оснащение медицинских учреждений и массовые обследования новорожденных. Еще 627 млн руб. субсидий запланированы на информационную деятельность. В рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений» новым регионам планируется выделить 492,3 млн руб. в 2025 году. Чуть меньше 200 млн руб. в 2025 году планируется выделить радиочастотной службе за деятельность на территориях новых субъектов.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев указывает, что пока поддержка со стороны федерального бюджета сохраняет в основном фронтальный характер. «Это объясняется большим количеством задач в рамках восстановления и обеспечения социально-экономического развития новых регионов — от социальных выплат и заработных плат, поддержки малых и средних предприятий до восстановления дорожной и коммунальной инфраструктуры», — перечисляет Аблаев. В то же время, по его мнению, постепенно растет доля и адресных трансфертов — на ремонт дорог, восстановление жилого фонда и т.д.

Оказание финансовой поддержки новым регионам в новом бюджете планируется в объемах, не ниже предусмотренных на 2024 год, а также необходимых для реализации комплекса мероприятий по их социально-экономическому развитию, подчеркнули в пресс-службе Минфина.

Процесс интеграции

В Минфине напомнили, что для новых субъектов действует переходный период до 1 января 2026 года для интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему Российской Федерации.

В налоговой сфере основные переходные положения действуют до конца 2024 года, говорит Лалуева. Обязанность применения контрольно-кассовой техники налогоплательщиками указанных регионов вводится с февраля 2025 года, хотя правительство имеет право продлить отсрочку не более чем на три года, напоминает она. Новые регионы могут уменьшать ставку до 0% на 2023 и 2024 годы по патентной системе и УСН. «Вводимые изменения нужны для того, чтобы ранее зарегистрированные налогоплательщики новых субъектов могли постепенно влиться в российскую налоговую систему», — указывает она.

Можно также отметить, что с 1 июля 2023 года на территории новых регионов создана свободная экономическая зона (СЭЗ), на которой действует особый режим предпринимательской деятельности — он включает установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны, говорит Заинчуковская.

Продвижение интеграции в единое налоговое пространство России и в целом в бюджетную систему, безусловно, есть, считает директор центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Вместе с тем, по его словам, поддержка из федерального бюджета пока остается высокой, что обусловливается восстановлением разрушенной инфраструктуры. Кроме того, президент поставил задачу в социальном плане по выходу новых регионов к 2030 году на среднероссийский уровень, поэтому по крайней мере Херсонская и Запорожская области достаточно долго будут оставаться в числе самых высокодотационных регионов, считает Климанов.

По мнению Аблаева, новые регионы имеют высокий потенциал для экономического развития и, следовательно, финансовой самостоятельности, но точные сроки достижения потенциала назвать трудно. «На данный момент предприятия новых регионов на десять лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль — этот срок можно рассматривать в качестве периода выхода новых субъектов на полную финансовую самостоятельность», — считает Аблаев.

Климанов также указывает на значимый экономический потенциал ДНР и ЛНР. «В будущем их потенциал может поставить их достаточно высоко в рейтинге регионов по уровню бюджетной обеспеченности», — не исключает эксперт.