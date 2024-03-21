Как новые регионы платили налоги в 2023 году

В новых регионах в 2023 году собрали ₽88 млрд страховых взносов и ₽70 млрд НДФЛ

С 2023 года бизнес и физические лица в новых регионах обязаны соблюдать нормы налогового законодательства России. О том, какой сложилась структура налоговых поступлений по итогам года в этих четырех субъектах, — в материале РБК

Люди у обитой плитами ОСБ витрины магазина, поврежденного в результате обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

С 1 января 2023 года субъекты предпринимательства и физические лица в четырех новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях — перешли на нормы налогового законодательства России. В результате совокупный объем налоговых и неналоговых доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС), там сложился на уровне 122,4 млрд руб. за год, а страховых взносов было собрано еще на 88 млрд руб. Это следует из расчетов РБК на основе данных, размещенных ФНС. Ранее замглавы ФНС Константин Чекмышев сообщил, что в новых регионах в 2023 году было собрано в общей сложности 210 млрд руб., не приведя деталей.

Из 122 млрд налоговых/неналоговых платежей около 30,5 млрд руб. из этих регионов ушло в федеральный бюджет по федеральным налогам и сборам, остальное — пополнило бюджеты самих регионов.

Общие доходы бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году составили 653 млрд руб., из которых 539 млрд пришлось на межбюджетные трансферты, следует из информации госпортала «Электронный бюджет».

Подоходного налога больше, чем налога на прибыль

В 2023 году основную часть налоговых поступлений в новых регионах (93%) обеспечили три вида налогов, а именно:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 69,8 млрд руб.

Из них 34,3 млрд руб. было собрано в ДНР, 22,6 млрд руб. — в ЛНР, 7,9 млрд руб. — в Запорожской области и 4,9 млрд руб. — в Херсонской, оценил по данным бюджетной отчетности регионов замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

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Еще 120 млн руб. из совокупной суммы по новым регионам было уплачено в федеральный бюджет за счет дополнительных 2 процентных пунктов подоходного налога (по ставке 15%) после превышения дохода 5 млн руб. Как ранее писал РБК, среди всех регионов страны максимальные объемы сбора такого НДФЛ в 2023 году фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Тот факт, что именно НДФЛ стал лидером среди всех налогов по объему поступлений в новых регионах, связан прежде всего с зарплатами бюджетников, считает эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Михаил Пархоменко. «Довольно высокий объем выплат производится работникам бюджетной сферы, с их зарплаты поступает немалая доля НДФЛ», — указывает он. В связи с этим неудивительно, что он не имеет прямой корреляции, например, с объемами собираемого налога на прибыль, которые оказались в разы ниже, поясняет юрист практики «структурирование бизнеса» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Иван Костецкий.

«внутренний» НДС — 25,5 млрд руб.

В исчислении НДС на новых территориях есть ряд особенностей. Например, если компания работала до принятия региона в состав России, приобрела товары до 1 января 2023 года, а реализовала (или использовала для производства) их уже после этой даты, применяются пониженные ставки налога — 9,09 и 16% (при общероссийских — льготной 10% и общей 20%). В то же время организации и ИП, созданные в новых регионах впервые, применяют общие правила Налогового кодекса. НДС целиком уплачивается в федеральный бюджет.

налог на прибыль — 18,5 млрд руб.

В части налога на прибыль компании в новых регионах также претендовали на несколько особенностей в 2023 году — например, касающиеся налогового учета и расчета суммы амортизации (включается в расходы и влияет на показатели прибыли). Кроме того, организации из сферы топливно-энергетического комплекса получили отсрочку по уплате налога на прибыль на 2023 год, а резиденты особой экономической зоны, созданной на новых территориях, пользуются льготной ставкой (от нуля в части федерального бюджета и до 13,5% в части регионального) и ускоренной в два раза амортизацией основных средств.

Наиболее значительный объем налога на прибыль был собран в ДНР (9,2 млрд руб.), в ЛНР поступления достигли 6 млрд руб., отмечает Цыпкин. Эти показатели не учитывают часть налога на прибыль, переведенного из этих регионов в федеральный бюджет (до 2024 года включительно туда идет 3 из 20% по налогу на прибыль, после 2024 года — 2%).

На территории новых субъектов хозяйственная деятельность, а тем более прибыльная, пока затруднена, в то время как бюджетная сфера (медицина, образование и прочее) получила финансирование федерального бюджета, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. «Соответственно, прибыльных предприятий пока не так много, а работники бюджетной сферы получают зарплаты и платят НДФЛ», — отмечает он.

В новых регионах пока лишь создаются условия для ведения бизнеса с прибылью, соглашается Пархоменко. «Территории восстанавливаются, что неизбежно ведет к высокому уровню расходов — на восстановление и развитие инфраструктуры, обновление основных средств, на крупные инвестпроекты», — перечисляет он. Это снижает показатели прибыли и, как следствие, налоговые поступления.

Росстат пока не публикует статистическую информацию по новым регионам.

Налоги с незначительными поступлениями

По остальным крупным группам налоговых платежей в четырех регионах поступления были менее значительными, следует из расчетов РБК. Так, сборы акцизов на произведенные в России товары (лекарства, алкогольную продукцию, косметику, бытовую химию и т.д.) по итогам 2023 года составили 3,6 млрд руб. Сборы НДС на ввозимые на территорию новых субъектов товары фиксируются ФНС на уровне примерно 260 млн руб. (его взимает ФНС при ввозе товаров из стран ЕАЭС, остальной «импортный» НДС администрирует Федеральная таможенная служба), а НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) — 900 млн руб.

Поступления по земельному, имущественному и транспортному налогам в новых регионах оказались близкими к нулю. Указанные налоги относятся к региональным (налоги на имущество и транспортный налог) и местным (земельный), которые согласно законодательству устанавливаются регионами только с 1 января 2024 года, отмечает Костецкий. Следовательно, скорее всего, никаких существенных поступлений за 2023 год в данной части и не предполагалось, рассуждает он.

Кроме того, на суммы налогов на имущество (физических лиц, организаций и земельный) будет влиять проведение государственной кадастровой оценки земли и недвижимости, которой пока, насколько можно судить, не произошло, добавляет эксперт.

Первоочередная задача ФНС в новых регионах не связана с выполнением фискальной функции, заявлял замглавы службы Константин Чекмышев. Ведомство должно было стать «проводником» для бизнеса при вхождении в российское правовое поле, дать уверенность, что все работает и нет никакого вакуума, подчеркивал он.

По данным МВД на середину сентября 2023 года, в новых регионах было оформлено более 2,8 млн российских паспортов. Ожидалось, что к концу 2023 года добавится еще 400 тыс., что дает численность населения в четырех регионах на уровне 3,2 млн человек.

По состоянию на 18 марта 2024 года в четырех новых регионах находится 65 точек присутствия ФНС, следует из материалов службы об итогах работы в 2023 году. С их помощью официально зарегистрировалось 155,9 тыс. юридических лиц, ИП и самозанятых, основная часть которых (103 тыс.) относится к сегменту малого и среднего бизнеса. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Прогноз на будущее

В целом налоговая система новых субъектов выстроена достаточно эффективно, считает Костецкий. По мере углубления работы налоговых органов система администрирования будет улучшаться, что приведет и к росту поступлений.

«Налоговые поступления в 2024 году вырастут за счет введения местных и региональных налогов. Кроме того, по мере активизации экономической жизни и торгового оборота внутри регионов и с другими российскими регионами будет расти собираемость», — полагает он. По данным Чекмышева, в 2023 году собираемость налогов в ДНР и ЛНР выросла на 34% при одновременном снижении налоговой нагрузки. Сравнимых данных по двум другим регионам нет.

Прогноз по налоговым доходам новых регионов хорошо отражен в их бюджетном законодательстве, говорит Цыпкин. Так, например, в соответствии с актуальной версией закона о бюджете ДНР, в 2024 году поступления по НДФЛ превысят 58,5 млрд руб., по налогу на прибыль — 9,8 млрд руб. В ЛНР сборы по НДФЛ прогнозируются на уровне 43 млрд руб., а по налогу на прибыль — около 7,1 млрд руб., в Запорожской области — 13,5 млрд и 0,8 млрд руб. соответственно. То есть по самому собираемому налогу — НДФЛ — закладывается рост в 1,5–2 раза.