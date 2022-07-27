Доходы регионов от управления финансовой подушкой резко выросли

Регионы заработали в разы больше на размещении своих денежных запасов, чем в 2021-м

В первом полугодии 2022 года в бюджеты субъектов России было зачислено 85,1 млрд руб. в качестве доходов от управления остатками бюджетных средств на казначейском счете. Это в два раза больше суммы за весь 2021 год

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В январе—июне 2022 года доходы субъектов России от управления остатками бюджетных средств, размещенных на едином казначейском счете, достигли 85,1 млрд руб. Об этом говорится в презентации главы Федерального казначейства Романа Артюхина (есть у РБК), которая была продемонстрирована на семинаре Минфина с регионами в середине июля. Этот результат более чем в два раза превосходит аналогичные доходы региональных бюджетов за весь 2021 год, составившие 37,2 млрд руб.

Наибольшую выгоду от управления бюджетными остатками в первой половине 2022 года получили Московская область (6,14 млрд руб. — 0,7% от запланированного в 2022-м совокупного объема доходов ее бюджета), Челябинская область (4,89 млрд, или 2,2% доходов), Ханты-Мансийский автономный округ (4,57 млрд, или 1,7%). Меньше других заработали Омская область (1,2 млн руб., или 0,001% доходов), Магаданская область (4,4 млн, или 0,009%) и Ульяновская область (32 млн, или 0,04%).

Увеличить доходы за счет управления бюджетными остатками удалось и федеральному бюджету. За полгода поступления составили 137,1 млрд руб., что в полтора раза превышает их объем в 2021 году. Таким образом, совокупный доход бюджетов от управления остатками составил 222,2 млрд, следует из материалов Казначейства.

Общий объем бюджетных остатков в Казначействе по состоянию на 1 июля 2022 года достиг 5,48 трлн руб. (включая 1,7 трлн средств региональных и муниципальных бюджетов). Основная часть этих средств была размещена по договорам РЕПО и на депозитах в коммерческих банках — 2,66 трлн и 1,9 трлн руб. соответственно.

РБК направил запрос в Федеральное казначейство.

С 1 января 2021 года в России заработала система казначейских платежей — проект, который Федеральное казначейство постепенно реализовывало с 2013 года. Система предполагает открытие в ЦБ единого казначейского счета для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов и государственных внебюджетных фондов страны.

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Резкий рост доходов от управления бюджетными остатками объясняется несколькими причинами, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В первую очередь увеличением ключевой ставки ЦБ, за которой последовали ставки по депозитам, а также рекордным объемом остатков на счетах, констатировал он. Средняя ключевая ставка в период с начала года по 24 июля равна 12,9% — против 5,7% в среднем за 2021 год, следует из данных ЦБ (.pdf).

«На 2021 год был принят более пессимистичный бюджет, чем оказалось на деле (со сжатыми расходами и консервативным прогнозом доходов), в результате чего в 2022 год регионы вошли с большим превышением доходов над выполненными обязательствами», — констатировал Климанов. Кроме того, фактором роста поступлений могло стать и улучшение администрирования.

С влиянием администрирования согласились и сами регионы. Так, в министерстве финансов Челябинской области пояснили, что переход на централизованное размещение средств, которым сейчас занимается Казначейство, а не сами регионы, оказался эффективнее и выгоднее. Там отметили, что допдоходы, полученные регионом от размещения бюджетных средств, направляются на решение социально значимых задач. «В текущих геополитических условиях эти деньги, безусловно, хорошее подспорье для области», — пояснили в ведомстве. РБК направил запросы и другим лидерам по доходам от управления остатками — Московской области и ХМАО.

При этом в дальнейшем результаты вряд ли будут такими же позитивными, предупредил Климанов. «Существуют разные прогнозы, однако в целом ожидания скорее пессимистичные. Рост доходов субъектов затормозится, и будет происходить он за счет инфляции и благоприятной конъюнктуры в некоторых секторах. Результаты начала 2022 года не будут превзойдены, и остатки будут скорее проедаться, чем накапливаться», — полагает Климанов. Банк России прогнозирует, что средний размер ключевой ставки в оставшийся период 2022 года составит 7,4–8%.

По состоянию на 1 марта 2022 года (наиболее актуальные сводные данные, находящиеся в открытом доступе, с тех пор статистика перестала публиковаться Казначейством) доходы консолидированных бюджетов субъектов составили 1,97 трлн руб. с ростом на 31% к аналогичному периоду прошлого года, в то время как расходы были профинансированы в объеме 1,92 трлн руб. с ростом на 2%.