Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы

Часть существующего маршрута через новые территории находится близко к линии соприкосновения, поэтому власти прорабатывают альтернативы, сказал Хуснуллин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Проект новой железной дороги, соединяющей Ростовскую область и Крым через новые регионы, находится в разработке, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». Его цитирует ТАСС.

«Еще со времен Советского Союза у нас железная дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы», — сказал вице-премьер.

Власти рассматривают проектируемую дорогу как альтернативный маршрут для железнодорожного транспорта через новые территории, уточнил Хуснуллин. «Такие вопросы прорабатываются, но окончательного решения пока нет», — подчеркнул он.

О начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь, в начале ноября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Строительство начнется от железнодорожного узла у поселка Акимовка в регионе, таким образом власти намерены обезопасить маршрут от обстрелов, говорил губернатор. Уже существующая дорога вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху регулярно подвергается обстрелам, пояснял он.

Сооружение одной ветки даже без электрической тяги позволит решить «задачи военных» и вывоза зерна, «железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», отмечал глава региона. По словам Балицкого, этот путь нужен и потому, что дорога через Крымский мост далека, а сам мост «является объектом повышенной опасности».

Железнодорожное движение по Крымскому мосту работает в обычном режиме. В последний раз его прерывали 17 июля после атаки на него.