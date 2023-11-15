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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы

Хуснуллин: власти проектируют железную дорогу в Крым через новые регионы
Сюжет
Военная операция на Украине
Часть существующего маршрута через новые территории находится близко к линии соприкосновения, поэтому власти прорабатывают альтернативы, сказал Хуснуллин
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Проект новой железной дороги, соединяющей Ростовскую область и Крым через новые регионы, находится в разработке, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». Его цитирует ТАСС.

«Еще со времен Советского Союза у нас железная дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы», — сказал вице-премьер.

Власти рассматривают проектируемую дорогу как альтернативный маршрут для железнодорожного транспорта через новые территории, уточнил Хуснуллин. «Такие вопросы прорабатываются, но окончательного решения пока нет», — подчеркнул он.

Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

О начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь, в начале ноября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Строительство начнется от железнодорожного узла у поселка Акимовка в регионе, таким образом власти намерены обезопасить маршрут от обстрелов, говорил губернатор. Уже существующая дорога вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху регулярно подвергается обстрелам, пояснял он.

Сооружение одной ветки даже без электрической тяги позволит решить «задачи военных» и вывоза зерна, «железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», отмечал глава региона. По словам Балицкого, этот путь нужен и потому, что дорога через Крымский мост далека, а сам мост «является объектом повышенной опасности».

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Железнодорожное движение по Крымскому мосту работает в обычном режиме. В последний раз его прерывали 17 июля после атаки на него.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марат Хуснуллин железная дорога Крым Ростовская область железнодорожное сообщение
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