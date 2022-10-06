Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+

При этом для Азии Saudi Aramco не стала повышать цену на свой основной сорт нефти Arab Light, хотя участники рынка прогнозировали подорожание

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США, со ссылкой на данные компании сообщил Bloomberg.

«Цены на все сорта для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США — повышены на ¢20», — пишет агентство.

При этом для Азии Saudi Aramco не стала повышать цену на свой основной сорт нефти Arab Light, хотя нефтепереработчики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозировали подорожание на ¢40.

Как отмечает агентство, столь резкое повышение привело бы к усилению напряженности на нефтяном рынке, поскольку накануне ОПЕК+ и так решила сократить добычу на 2 млн барр. в сутки.

Новое сокращение стало рекордным с 2020 года. США выступали против этого решения, писал CNN. По словам источников телеканала, в американской администрации опасались, что снижение суточной добычи даже на 1 млн барр. привело бы к росту цен на нефть и стоимости бензина в стране в «опасное» для нее время — за пять недель до выборов в палату представителей. В связи с этим США развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения.

Однако решение о снижении добычи все же было принято. В ответ на него США в ноябре направят на рынок 10 млн барр. нефти из стратегического запаса, чтобы добиться снижения цен на сырье.

В то же время Россия может еще сильнее сократить добычу, сообщил Bloomberg. К такой мере она, возможно, прибегнет в ответ на введение потолка цен на нефть, который ранее 6 октября в рамках нового пакета санкций утвердил Евросоюз, пишет агентство. В Кремле решение ЕС назвали абсурдным, отметив, что оно способно оказать разрушительное влияние на будущее энергетических рынков и тем самым «навредить практически всем государствам».