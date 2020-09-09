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Антикризисные меры ,  
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Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

Авторы бюллетеня Банка России отметили, что разрыв с докоронавирусными показателями экономики сократился, но для полного восстановления понадобится еще немало времени
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Департамент исследований и прогнозирования Банка России в поступившем в РБК бюллетене «О чем говорят тренды» объявил, что фаза активного восстановления национальной экономики закончилась, а потому в дальнейшем его темпы будут замедляться.

По оценкам аналитиков, в августе российская экономика сокращала разрыв с «докоронавирусным уровнем активности» более медленным темпами, чем в июне—июле. «Наиболее выраженным было восстановление потребительского спроса на товары, который несколько превысил уровень первого квартала», — говорится в бюллетене. Возможной причиной этого авторы документа назвали ослабление рубля, «которое могло привести к временному повышению спроса на товары с высокой долей импорта».

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В департаменте отметили, что «потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях».

«Неоднородность процесса восстановления экономики приводит к тому, что большая часть общего разрыва выпуска по экономике формируется преимущественно в отраслях, отдаленных от потребительского спроса (например, в нефтегазовой промышленности и других отраслях, ориентированных на внешний спрос)», — констатируют авторы исследования. По этой причине «дезинфляционное давление в потребительском сегменте выражено умеренно».

6 сентября первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что до конца этого месяца будет утвержден национальный план восстановления экономики, работа над которым уже завершена.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Как отмечал ранее глава правительства Михаил Мишустин, исполнение плана позволит переломить сложившуюся из-за пандемии экономическую ситуацию, а также начать проводить долгосрочные изменения в экономике. Целевыми показателями выполнения плана являются устойчивый рост реальных доходов, выход на показатель безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

Премьер оценивал затраты на исполнение плана примерно в ₽5 трлн в течение 2020–2021 годов.

Авторы: Юлия Старостина, Артем Филипенок
Теги: ЦБ, макроэкономика
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