Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

Авторы бюллетеня Банка России отметили, что разрыв с докоронавирусными показателями экономики сократился, но для полного восстановления понадобится еще немало времени

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Департамент исследований и прогнозирования Банка России в поступившем в РБК бюллетене «О чем говорят тренды» объявил, что фаза активного восстановления национальной экономики закончилась, а потому в дальнейшем его темпы будут замедляться.

По оценкам аналитиков, в августе российская экономика сокращала разрыв с «докоронавирусным уровнем активности» более медленным темпами, чем в июне—июле. «Наиболее выраженным было восстановление потребительского спроса на товары, который несколько превысил уровень первого квартала», — говорится в бюллетене. Возможной причиной этого авторы документа назвали ослабление рубля, «которое могло привести к временному повышению спроса на товары с высокой долей импорта».

В департаменте отметили, что «потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях».

«Неоднородность процесса восстановления экономики приводит к тому, что большая часть общего разрыва выпуска по экономике формируется преимущественно в отраслях, отдаленных от потребительского спроса (например, в нефтегазовой промышленности и других отраслях, ориентированных на внешний спрос)», — констатируют авторы исследования. По этой причине «дезинфляционное давление в потребительском сегменте выражено умеренно».