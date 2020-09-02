Власти Москвы сообщили о возврате бизнеса к докоронакризисным показателям
Оборот компаний Москвы вернулся на докризисный уровень, после того как в столице были сняты ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов, передает ТАСС.
«Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии», — сказал заммэра.
При этом он признал, что пока ряд ориентированных на туристов отраслей, например туризм и гостиничный бизнес, испытывают сложности, так как все еще действуют ограничения на въезд в страну.
В конце мая Ефимов оценивал объем неработающих или работающих в ограниченном режиме предприятий в 15%. По его словам, они обеспечивали работой 1 млн человек.
На тот момент из-за приостановки работы московских компаний бюджет столицы недополучил 160 млрд руб.