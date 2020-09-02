Власти Москвы сообщили о возврате бизнеса к докоронакризисным показателям

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что после снятия коронавирусных ограничений оборот московских компаний вернулся на уровень прошлого года. При этом он отметил, что некоторые отрасли все еще испытывают трудности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оборот компаний Москвы вернулся на докризисный уровень, после того как в столице были сняты ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии», — сказал заммэра.

При этом он признал, что пока ряд ориентированных на туристов отраслей, например туризм и гостиничный бизнес, испытывают сложности, так как все еще действуют ограничения на въезд в страну.

В конце мая Ефимов оценивал объем неработающих или работающих в ограниченном режиме предприятий в 15%. По его словам, они обеспечивали работой 1 млн человек.

На тот момент из-за приостановки работы московских компаний бюджет столицы недополучил 160 млрд руб.