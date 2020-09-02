Власти Москвы сообщили о возврате бизнеса к докоронакризисным показателям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
В Казани завели дело после видео со стрельбой в отделении полиции Общество, 16:02 Прокурор запросил от семи до 15 лет колонии для фанатов ЦСКА за драку Спорт, 15:47 Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова Общество, 15:44 ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для вечных огней бесплатно Общество, 15:43 Конкурент Ethereum. Токен биржи Binance вырос после крупного обновления Крипто, 15:39 Телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм «Беслан» Пресс-релиз, 15:38 Песков назвал странной ситуацию с письмом по поводу фильма Учителя «Цой» Общество, 15:35 Путин расширил перечень получателей выплат к 75-летию Победы Общество, 15:21 Скринлайф вместо сериалов: как пандемия изменила креативные индустрии Pro, 15:20 Около 10 тыс. добровольцев получат плацебо вместо вакцины от COVID-19 Общество, 15:17 Обновленный кроссовер BMW X7 впервые заметили на тестах Авто, 15:16 Путин поручит правительству заняться вопросами водоснабжения в Крыму Общество, 15:14 Юрана оштрафовали за слова о причинах увольнения из «Химок» Спорт, 15:09 В ожидании второй волны: во сколько обойдется аренда дома в Подмосковье Недвижимость, 14:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы сообщили о возврате бизнеса к докоронакризисным показателям

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что после снятия коронавирусных ограничений оборот московских компаний вернулся на уровень прошлого года. При этом он отметил, что некоторые отрасли все еще испытывают трудности
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Оборот компаний Москвы вернулся на докризисный уровень, после того как в столице были сняты ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии», — сказал заммэра.

При этом он признал, что пока ряд ориентированных на туристов отраслей, например туризм и гостиничный бизнес, испытывают сложности, так как все еще действуют ограничения на въезд в страну.

В конце мая Ефимов оценивал объем неработающих или работающих в ограниченном режиме предприятий в 15%. По его словам, они обеспечивали работой 1 млн человек.

На тот момент из-за приостановки работы московских компаний бюджет столицы недополучил 160 млрд руб.

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Экономика
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Для помощи бизнесу правительство Москвы реализовало несколько пакетов поддерживающих мер. Первый утвержден 24 марта: был продлен срок уплаты авансовых платежей по некоторым налогам за первый квартал 2020 года, отменялась плата за аренду земельных участков и нежилых помещений у Москвы и вводились другие послабления.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Следующий пакет был утвержден 1 апреля, в нем расширен доступ малого и среднего бизнеса к кредитам и субсидиям, введены субсидии для предприятий малого и среднего предпринимательства на продвижение товаров и услуг в интернете, расширен список мер финансовой поддержки московских экспортеров.

В третий пакет вошло субсидирование процентной ставки из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности. Были также отложены платежи по некоторым налогам.

Собянин объявил о новом пакете мер поддержки бизнеса в Москве
Бизнес
Сергей Собянин

Еще один пакет был утвержден в конце мая: частные клиники включили в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, утверждена помощь распространителям частных изданий. Общий объем поддержки бизнеса в Москве достиг 85 млрд руб.

В начале августа аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщила, что совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май сократилась на 67%. Аналитики назвали это худшим результатом для весны за всю историю наблюдений (не менее 16 лет).

В России с 30 марта по 12 мая действовали нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным. С середины апреля в Москве был введен режим пропусков для передвижения по городу. С июня Москва постепенно стала снимать ограничения, в том числе был отменен пропускной режим, возобновилась работа большинства предприятий.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, оборот
Материалы по теме
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
Бизнес
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter