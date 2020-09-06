Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

Его планируется утвердить в сентябре. Он будет принят параллельно с прогнозом социально-экономического развития, этот документ еще дорабатывается, рассказал первый вице-премьер

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Работа над национальным планом восстановления экономики России закончена, он будет утвержден до конца сентября, сообщил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белорусов.

«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом [социально-экономического развития], поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — сказал первый вице-премьер.

Правительство представило план восстановления экономики президенту Владимиру Путину 2 июня. Он призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, исполнение плана позволит переломить сложившуюся из-за пандемии коронавируса экономическую ситуацию, а также начать проводить долгосрочные изменения в экономике. Целевыми показателями выполнения плана являются устойчивый рост реальных доходов, выход на показатель безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года.