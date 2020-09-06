Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Врач оценила влияние смартфонов на память человека Общество, 05:08 В США вуз отстранил от работы притворявшуюся чернокожей преподавательницу Общество, 04:31 Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики Экономика, 04:10 За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек Общество, 04:00 Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020» Общество, 03:53 В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2» Политика, 03:23 В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на 10 градусов в Москве Общество, 03:01 Экс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией Политика, 02:43 Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 02:23 В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров Общество, 01:42 В Ленобласти грузовик сбил пешехода и опрокинулся Общество, 01:13 Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями Политика, 00:54 В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального Политика, 00:49 С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст» Политика, 00:44
Антикризисные меры ,  
0 

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

Его планируется утвердить в сентябре. Он будет принят параллельно с прогнозом социально-экономического развития, этот документ еще дорабатывается, рассказал первый вице-премьер
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Работа над национальным планом восстановления экономики России закончена, он будет утвержден до конца сентября, сообщил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белорусов.

«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом [социально-экономического развития], поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — сказал первый вице-премьер.

Правительство представило план восстановления экономики президенту Владимиру Путину 2 июня. Он призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, исполнение плана позволит переломить сложившуюся из-за пандемии коронавируса экономическую ситуацию, а также начать проводить долгосрочные изменения в экономике. Целевыми показателями выполнения плана являются устойчивый рост реальных доходов, выход на показатель безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Всего в проекте антикризисного плана было указано около 500 мероприятий, они были разбиты на девять разделов.

Мишустин оценивал затраты на исполнения плана примерно в 5 трлн руб. в течение 2020-2021 года.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Президент поручил доработать проект антикризисного плана. При этом он отметил, что документ можно взять «за основу дальнейшей работы», но подчеркнул, что некоторые моменты нуждаются в дополнительном внимании.

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики
Экономика
Михаил Мишустин

19 июня главе государства передали доработанный план. В него внесли предложения Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты и других организаций.

В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что план по восстановлению экономики уже реализуется в России. «То есть, мы одномоментно продолжаем и реализацию пакета антикризисных мер, то, что касается программ кредитования, поддержки бизнеса, работают отсрочки, которые были установлены еще весной, и одновременно с этим занимаемся запуском нового инвестиционного цикла», — пояснял Решетников.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Андрей Белоусов, правительство
Материалы по теме
Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Путин заявил о восстановлении экономики после кризиса
Политика
Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей экономики
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter