Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

Россия, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, оказалась хорошо подготовленной к кризису и показала падение экономики значительно ниже ожидаемого

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российская экономика переживает пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.

Донец предположила, что в этом году прогнозы по российской экономике будут позитивными, если не случится никаких дополнительных потрясений.

При этом Bloomberg отмечает, что «Ренессанс Капитал» прогнозирует падение ВВП страны в 3,3% в 2020 году и отскок в 3,8% в 2021 году. В то время как опросы самого издания показывают сокращение экономики России на 4,8%.