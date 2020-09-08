Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России
Российская экономика переживает пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
Донец предположила, что в этом году прогнозы по российской экономике будут позитивными, если не случится никаких дополнительных потрясений.
При этом Bloomberg отмечает, что «Ренессанс Капитал» прогнозирует падение ВВП страны в 3,3% в 2020 году и отскок в 3,8% в 2021 году. В то время как опросы самого издания показывают сокращение экономики России на 4,8%.