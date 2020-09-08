Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
В погранслужбе Украины сообщили о въезде белорусских оппозиционеров Политика, 11:01 «Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн Бизнес, 11:00 Маткапитал за первого ребенка: как потратить ₽466 тыс. на покупку жилья Недвижимость, 10:59 Симоньян и Верницкий приехали брать интервью у Лукашенко Политика, 10:52 Что происходит у здания суда во время приговора Ефремову. Видео Общество, 10:50 Тихановская потребовала освободить Колесникову Политика, 10:48 В Латвии заявили о надежде провести ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией Спорт, 10:41 Число смертей от коронавирусной инфекции в России приблизилось к 18 тыс. Общество, 10:38 В Москве выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:37 За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек Общество, 10:35 В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера Политика, 10:34 МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии Политика, 10:31 Камеры-невидимки и прозрачные телевизоры: какими будут гаджеты будущего Индустрия 4.0, 10:30  Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 10:16
Антикризисные меры ,  
0 

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

Россия, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, оказалась хорошо подготовленной к кризису и показала падение экономики значительно ниже ожидаемого
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российская экономика переживает пандемию коронавирусной инфекции лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.

Донец предположила, что в этом году прогнозы по российской экономике будут позитивными, если не случится никаких дополнительных потрясений.

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года
Экономика
Фото: Lee Jin-man / AP

При этом Bloomberg отмечает, что «Ренессанс Капитал» прогнозирует падение ВВП страны в 3,3% в 2020 году и отскок в 3,8% в 2021 году. В то время как опросы самого издания показывают сокращение экономики России на 4,8%.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова сообщила изданию, что стабильности российской экономики в период пандемии COVID-19 способствовали введенные против страны санкции.

«Благодаря санкциям, введенным еще в 2014 году, Россия гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала», — пояснила эксперт. Она отметила, что в других странах от ограничений сильнее всего пострадали малый бизнес и сфера услуг. В российской экономике его доля относительно невелика, поэтому влияние кризиса не столь сильно.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

В конце августа помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин сообщал, что пандемия поможет России войти в топ-5 мировых экономик, несмотря на отсутствие такой задачи.

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира
Экономика
Максим Орешкин

По словам Орешкина, Россия уже фактически вошла в пятерку сильнейших экономик планеты. «Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», — заявил помощник главы государства.

В мае 2018 года Путин подписал указ, в котором одной из стратегических задач страны являлось попадание в топ-5 мировых экономик к 2024 году. Однако в указе о национальных целях развития страны на период до 2030 года, подписанного президентом в августе 2020 года, этой цели не значится.

В Кремле объяснили исчезновение задачи неблагоприятной конъюнктурой и необходимостью корректировки задач.

По оценкам экспертов, пандемия COVID-19 может нанести мировой экономике ущерб в $35 трлн. При этом аналитики опасаются, что экономика планеты столкнется с новыми трудностями в конце 2020 года, если правительства ведущих государств слишком рано откажутся от стимулирующих мер.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Россия, экономика, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года
Экономика
Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира
Экономика
Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter