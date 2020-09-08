Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В Кремле не видят оснований говорить о «мерах со знаком минус» в отношении «Северного потока-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком «минус» в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее?» — сказал представитель Кремля. Он добавил, что для таких разговоров в настоящий момент не имеется никаких оснований.

Также, комментируя высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель о судьбе «Северного потока-2» после ситуации вокруг Алексея Навального, Песков заявил, что нет необходимости рассматривать этот вопрос на политическом уровне.

Ранее, 7 сентября, Штеффен Зайберт, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что она не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. По словам, Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов.